Roberto Romano y Kimberly Flores: Sale a la luz lo que hacían a escondidas

Luego de que hace unos días Kimberly Flores aclarara a través de un video en su canal de Youtube que jamás le fue infiel a Edwin Luna con Roberto Romano, ex compañero en La casa de los famososos, ahora salió a la luz un video donde se reveló lo que hacía la modelo con el actor.

Recordemos que Kimberly Flores estuvo en el ojo del huracán tras darse a conocer algunos videos del reality de Telemundo en donde se le veía muy cariñosa con Roberto Romano, por lo que muchos pensaron que la modelo había tenido un desliz con su compañero, sin embargo, ella aclaró que las imágenes fueron manipuladas y que parte del show era actuar por lo que ella lo hizo.

“Creo que en parte es a él a quien le debo las explicaciones. Quiero que sepan que lo amo, que lo respeto. La palabra ‘infidelidad’ para mí nunca existió, porque son términos muy grandes. La gente lo ha señalado como tal, pero los que realmente vieron el 24/7 se dieron cuenta que no llegamos a ese punto", expresó la famosa de 32 años en su video.

A días de que la esposa de Edwin Luna diera su versión y defendiera a capa y espada su reputación, señalando que todo sólo fue una estrategia de la producción del programa, recientemente salió a la luz un video que pone de nueva cuenta a la guatemalteca en el ojo del huracán, pues se dio a conocer que es lo que hacía a escondidas con Roberto Romano.

Resulta que tras la salida de Celia Lora de La casa de los famosos salió a la luz que Kimberly Flores y Roberto Romano se comunicaban en secreto a través de papelitos y que Verónica Montes era el cúpido. La hija de Alex Lora contó que la relación entre la modelo y el actor iba enserio, pues así se lo dejó ver Verónica al confesarle que el actor intentó conquistarla con los recaditos a escondidas de todos.

Incluso, hay quienes aseguran que aquellas polémicas imágenes que han dado la vuelta en donde se ve a Kimberly Flores metiendo la mano a la sudadera de Roberto, fue un momento en el que los participantes aprovecharon para dejarse mensajitos de amor, sin embargo, Kimberly Flores aceptó en su más reciente video en su canal de Youtube que estaba jugando, que estaba actuando.

"Era algo, cuando yo vie eso y vi la nota, yo dije, hay niveles pero creo que este estaba muy arriba al pensar que yo podría estar tocando sus partes que no fue así, aparte estabamos en el comedor con mucha gente, no se vivió eso, metí la mano a la sudadera, no esta como crearon esa nota que la verdad son notas a veces muy sucias, muy fuera de lugar para lo que se vio", expresó.

" No es como ustedes lo vieron, nosotros estabamos jugando, todos estamos actuando, y me estaban pagando por ello, a mi me pagan por actuar y por ir a ganar", indicó la esposa del vocalista de La Trakalosa.

