Tras su salida de “La casa de los famosos”, Roberto Romano fue cuestionado ante el resto de los expulsados sobre su supuesto romance con Kimberly Flores y, pese a que hace unos días había revelado un encuentro con la cantante guatemalteca, ahora se desdijo y negó que haya tenido algo con ella.

Cuestionado por los conductores de reality show de Telemundo, el actor mexicano se retractó sobre lo que le había contado a Christian de la Campa hace unos días dentro de “La casa de los famosos”, donde confirmó que si hubo algo con la esposa de Edwin Luna, pero en esta ocasión lo negó todo.

Tras descartar haber tenido algo con Kimberly Flores, Roberto Romano se defendió de lo que Verónica Montes le contó a Alicia Machado sobre que también a ella le había coqueteado y sostuvo que lo de la ex Miss Universo sí fue algo muy real, pero con Verónica Montes no tuvo nada qué ver.

En medio de la polémica por el supuesto romance y encuentro íntimo que tuvo con Kimberly Flores, el cual dio a entender él mismo durante la charla con Christian de la Campa y posteriormente Alicia Machado confirmó al decir que sí existió durante la concentración que tuvieron en el hotel, Roberto Romano se vio orillado a hablar de todo lo que se ha dicho y sostuvo que no tuvo nada con la influencer.

El actor primero desmintió a Verónica Montes y aseguró que nunca le tiro la onda a ella, como la actriz de “El Señor de los Cielos” se lo contó a Alicia Machado, y después aseguró que tampoco le coqueteó a Kimberly Flores, algo que causó sorpresa entre todos pues hay videos en el que se les ve muy cercanos.

“Jamás le tiré la onda tampoco, como dice Vero, a Kim (Kimberly Flores), te repito, yo siempre la respeté por la mujer que es, por su familia, por su esposo… Lo de Alicia (Machado) fue real, jamás tampoco dije que me iba a colgar o iba a utilizarla para algo”, dijo Roberto Romano ante las cámaras.

El actor acusó a Verónica Montes de utilizar esta estrategia para sacar provecho y quedarse en la casa y reiteró que respetaba a todas las mujeres, aunque mientras decía esto alguien del panel de sus excompañeras le replicó: “No se vio, ¿eh?

Estas declaraciones recientes desmienten las propias palabras que Roberto Romano le dijo a Christian de la Campa hace unos días cuando le confirmó que si tuvo algo con Kimberly Flores pero que él mismo le había puesto un alto dado que no quería problemas pues ella era una mujer casada.

“Lo que pasó antes de conocerla, pasó antes. Y cuando pasó eso yo dije ‘aquí mismo se acaba, aquí empieza y aquí se acaba’… Porque tienen hijos, yo no me voy a meter en pe#$%. En lo único que creo que si la ca%&/ fue en que no marqué distancia clara y aquí di un poco el jugueteo con ella como bajita la mano y aparte de todo estar con Alicia. Ahí si la ca$%&, lo acepto”, comentó en aquella ocasión.

