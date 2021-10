Ridley Scott fracasa con su último estreno en EU frente a Halloween Kills

Nadie imaginaba que la última cinta de Ridley Scott iba a tener un mal estreno en los cines de Estados Unidos, pero así fue. “El último duelo” fracasó estrepitosamente frente a “Halloween Kills”, el clásico de terror que regresa a las salas en esta temporada.

Protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver, “El último duelo” pintaba para tener un mejor recibimiento por parte del público de EU, sin embargo, únicamente recaudó 4.8 millones de dólares en su primer fin de semana, por lo que sin duda es un fracaso de Ridley Scott.

La cinta tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, pero no bastó para hacerle sombra a Jamie Lee Curtis y “Halloween Kills”, que generó más de 50 millones de dólares para desbancar incluso a “Venom: Será una carnicería”, de Marvel, que había sido el mejor estreno durante la pandemia.

El éxito de “Halloween Kills” supone además un fuerte impulso a los cines, que necesitan retomar el ritmo tras la etapa más dura de la pandemia y tradicionalmente han tenido en octubre una de sus épocas más recaudatorias gracias a las cintas de terror.

Por su parte, “No Time to Die” bajó a la segunda posición después de un estreno, la semana pasada, que no estuvo a la altura de las expectativas. En su segunda semana en cartelera, la despedida de Daniel Craig como el Agente 007 rebajó su recaudación a la mitad y pasó de 55 millones de dólares a 24,2 millones.

“No Time To Die” se ha convertido en el peor debut de la franquicia británica desde “Casino Royale” en 2006, aunque el rendimiento del filme en EE.UU. contrasta con la buena aceptación que ha tenido en el mercado internacional, especialmente en Europa, con más de 100 millones recaudados.

Por su parte, “Venom: Será una carniceria”, que ostenta el mejor debut de 2021, quedó en tercera posición y sumó 16,5 millones en su tercera semana. En cuarta posición quedó la segunda parte de “The Addams Family”, con 7,1 millones de dólares ingresados.

Aunque la gran decepción fue el debut de “The Last Duel”, de Ridley Scott, una cinta que ha costado más de 100 millones de dólares y no superó los 5 millones. El pinchazo de esta historia ambientada en la Edad Media podría deberse a errores en la campaña de promoción y a la reticencia del público de edades más avanzadas a volver a los cines, indicó un análisis del diario The Hollywood Reporter.

Se trata de uno de los peores estrenos para Ridley Scott, artífice de películas como “Thelma & Louise”, “Gladiador” y “Blade Runner”, reconocidas por la crítica y ganadora de premios.

