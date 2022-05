Ricky Martin será protagonista de una nueva comedia de Apple TV+

El cantante puertorriqueño Ricky Martin participará en una serie de Apple TV+ titulada "Mrs. American Pie" (Sra. Pie Americano), en el rol principal masculino, según confirmaron él mismo en su cuenta de Twitter y su oficina de representación en Puerto Rico a Efe.

El intérprete de "Livin' la vida loca" (1999) de su álbum "Ricky Martin", copió sin comentarios en Twitter una información del medio digital "Deadline" en la que se indica "en exclusiva" que Martin se sumó a un elenco del que ya forman parte Kristen Wiig y Allison Janney.

Sus representantes en Puerto Rico dijeron a Efe que Ricky Martinaectuará en "Mrs. American Pie", sin dar más detalles. La serie está basada en una novela de Juliet McDaniel y el cantante interpreta el papel de "Robert", dice Deadline.

Wiig encarna a Maxine Simmons, una ex reina de belleza recién divorciada que intenta entrar a la exclusiva sociedad de Palm Beach, en el sur de Florida, a fines de los años 60, en coincidencia con la llegada del hombre a la Luna.

Ricky Martin, que interpretó a Antonio D'Amico, la pareja de Gianni Versace, en la serie de FX dedicada al asesinato de famoso modista italiano en Miami Beach, está empeñado en hacer carrera también en el cine, según Deadline. EFE

El boricua de 50 años, también utilizó su cuenta de Instagram en la que lo siguen más de 16.8 millones de usuarios, para replicar la noticia que ya circula en diversos medios y redes sociales, en cuya descripción se puede leen tanto en Inglés como en Español, los pormenores que se informan en la mayoría de las notas sobre el tema.

Y algunos famosos como su esposo Jwan Yosef, o actores como Alejandro Speitzer, el periodista de Telemundo Quique Usales, entre otros, ya le han aplaudido y enviado sus buenas vibras. Y al momento, son 24.743 fanáticos los que han reaccionado a su propia publicación.

Con información de RICKY MARTIN / Agencia EFE Miami, Fl. (EE.UU.) /San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Ricky Martin

