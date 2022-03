Revivirá Angelique Boyer en episodio Soledad, cautiva de Mujeres Asesinas

Aunque según lo dicho por la actriz Angelique Boyer, este 2022 se tomará un año sabático para dejar descansar a su público de su imagen en los melodramas, la francesa seguirá cautivando con su presencia en la pantalla chica de Televisa y otras televisoras, debido a dos reestrenos de proyectos en los que ha figurado como "Abismo de Pasión" (2012) y anteriormente en la serie "Mujeres Asesinas" (2009) en su personaje de Soledad Cautiva.

Y es que, además de volver a la pantalla chica de Televisa con el regreso de "Abismo de Pasión" junto a David Zepeda, Livia Brito y Mark Tacher -entre un gran elenco-, Angelique Boyer estará en México y Estados Unidos a través de la señal de Unicable con el regreso de "Mujeres Asesinas", serie que cautivó al público entre 2008-2010 con dos temporadas y decenas de actrices protagónicas.

La noticia de que Unicable está a punto de estrenar el serial producido por Pedro Torres en sociedad con Televisa, ha sido compartida por el canal de televisión en redes sociales y replicada por algunos otros sitios y perfiles que por supuesto, han etiquetado a la actriz de origen francés de 33 años.

Y en el vídeo promocional en el que Angelique Boyer aparece tras las rejas en una oscura prisión, se le escucha decir sin pena y resignada por el crimen que cometió: "¿Te acuerdas de mí? Me conocieron como 'Soledad Cautiva', un año más encerrada por asesina; aunque en realidad soy víctima, un víctima que no se arrepiente de lo que hizo... Revívelo conmigo sólo por Unicable".

Mientras que en la cuenta de Instagram de Unicable se lee a la par del vídeo: "Cada vez estamos más cercanos al estreno de @mujeresasesinasmx y #SoledadCautiva @angeliqueboyer nos invita a revivir su historia este próximo 21 de marzo, 08:00pm por @canalunicable".

Los promos fueron grabados recientemente en las instalaciones del canal el pasado 1° de marzo y Angelique Boyer recordó en entrevista cómo fue trabajar al lado de Alfonso Herrera bajo la dirección de Álvaro Curiel y bajo la producción de Pedro Torres, un proyecto increíble, según lo expresó la actriz.

El episodio de Soledad Oropeza / Cindy 'Soledad, cautiva', retrata la vida de una chica que escapa de casa de sus padres y en su aventura conoce a un chico -camionero- que la seduce y le promete falsas propuestas de trabajo.

Éste la entrega en un cabaret y ella es sometida a maltratos físicos y psicológicos y tras tener que empezar a prostituirse Soledad se acostumbra a esta realidad con el correr del tiempo. La vida la pone nuevamente frente al hombre que la inició en el peor capítulo de su vida.

Ella lo trata con el mismo cinismo con el que él la engañó. La venganza desencadena en un trágico desenlace. Miguel compra los servicios de Soledad y tiene sexo con ella. Soledad empieza a jugar con él, y en un momento de descuido de éste, Soledad toma una navaja que escondió y lo apuñala en el pecho y en el estómago, asesinándolo.

Aunque se ha vengado de quien tanto daño le ha hecho con su solo engaño, Soledad pasa ocho largos años en prisión por homicidio simple. Su abogado argumentó que el crimen fue cometido en defensa propia y reclamó el sobreseimiento. El pedido no fue aceptado. Soledad recuperó la libertad a los 5 años de haber sido detenida, y volvió a vivir con sus padres.

