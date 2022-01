Revisen contratos, aconseja Alfonso Herrera a elenco de Rebelde 

Tras el reciente estreno de Rebelde en Netflix y cuya segunda temporada fue confirmada este domingo, el actor Alfonso Herrera, envió una consejo al elenco de la nueva versión. A través de su cuenta de Twitter, el mexicano, quien dio vida a Miguel Arango Cervera en la telenovela del mismo nombre en 2004, ofreció buenos deseos a los actores y actrices en el proyecto, así como un pequeño consejo o advertencia.

"¡Todo el éxito del mundo! Consejo: revisen bien sus contratos", escribió el también ex miembro de RBD, la banda que se originó del proyecto de Televisa y que alcanzó éxito internacional. En el reencuentro de RBD, a finales de 2020, los ausentes fueron Dulce María y Poncho Herrera, quienes nunca aclararon las verdaderas razones de su ausencia, pues la cantante señaló que se debió a su avanzado embarazo y el actor reveló que él también se había convertido en padre.

En diciembre pasado, Dulce María, que dio vida al personaje de Roberta Pardo en la producción original, señaló que la desigualdad salarial estuvo presente durante su exitosa carrera con el grupo RBD.

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la cantante habló sobre su participación en la telenovela. La actriz aseguró que no le pagaban lo suficiente, incluso tuvo que ceder los derechos de su personaje, Roberta, a la televisora.

"Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito. "Nosotros no teníamos regalías de esas ventas. Yo antes ya había firmado contratos en novelas pero nunca había pasado algo así. Era explotación de nuestra imagen, pero el personaje no era Dulce María, era Roberta", reconoció.

En la misma entrevista, la actriz reveló que los sueldos que los actores y actrices recibieron como cantantes no se comparan con todo lo que la producción generó. En el último año del proyecto musical, todos alzaron la voz por un trato justo. "Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo súper fuerte, porque ganábamos súper poquito", contó Dulce María.

El proyecto musical estaba pensado solamente para el periodo de duración de la telenovela; sin embargo, se extendió por cinco años.

