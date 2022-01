Revelan sueldazo de Carmen Muñoz con Televisa, ¿igual que Andrea Legarreta?

La llegada de Carmen Muñoz a Televisa ha causado revuelo entre los televidentes y en la misma empresa de San Ángel, pues la conductora de TV regresa a la que fue su casa hace 16 años por la puerta grande y ello les ha movido el piso a varias de las presentadoras que ya llevan algún tiempo en la televisora.

A diferencia de cuando se fue hace década y media, esta vez, Carmen Muñoz regresó a Televisa con categoría de estrella y recientemente se reveló el sueldazo que tendrá la ex titular de “Enamorándonos”, el cual sería muy cercano al que gana Andrea Legarreta, una de las favoritas en San Ángel.

En su canal de YouTube, el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava reveló el sueldazo de Carmen Muñoz con Televisa y confirmó si será igual al que percibe Andrea Legarreta o no, pues se sabe que la conductora de “Hoy” es una de las mejores pagadas en la empresa.

Durante su programa en redes, Michelle Rubalcava señaló que sabía de muy buena fuente cuál era el sueldo que tendrá Carmen Muñoz ahora que regresó a Televisa y ese pudo ser uno de los motivos por los que la presentadora de TV no renovó con TV Azteca, pues sus pretensiones económicas eran mayores.

“El sueldo que le pagan (no es) tanto como el de Andrea Legarreta pero muy cerca a lo que ella gana, eso me contó a mi alguien de Televisa”, comentó Michelle Rubalcava, quien reiteró que los honorarios de la ex conductora de TV Azteca le pisa los talones a la de esposa de Erik Rubín.

“Eso es lo que a mí me dijeron que ganaría Carmen Muñoz, siempre se han manejado diferentes cifras de lo que gana Andrea Legarreta… Galilea (Montijo) es la que más gana de conductores en Televisa y luego viene Andrea, y después de todo el boom que ha tenido Carmen Muñoz, para tenerla contenta, le van a dar un suelo no como el de Andrea, un poquito más bajito pero casi lo mismo”, sostuvo.

Aunque no hay una cifra oficial, se sabe que el salario de Andrea Legarreta en Televisa oscila alrededor de los 800 mil pesos al año, por lo que la ex presentadora de TV Azteca percibiría un suelo aproximado a ese monto.

¿Cuál será el nuevo programa de Carmen Muñoz?

Durante su visita a “Hoy” como conductora invitada, Carmen Muñoz habló un poco del proyecto que Televisa ha preparado para ella y reveló que se transmitirá por Unicable, acabando con especulaciones que se cernían sobre ella.

Aunque no dio mayores detalles, se especula que podría ser algún programa de concursos o con un formato similar a “Enamorándonos”, con el cual alcanzó el éxito con TV Azteca en el pasado, por lo que buscarían replicar la fórmula. Mira el video a partir del minuto 18.





