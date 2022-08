Revelan que habrá serie "Abuelo Soltero", continuación de "Papá Soltero" y Edith Márquez no estará

Decenas de proyectos televisivos de los 90's están reviviéndose y produciéndose en la actualidad; y entre estos, se ha dado a conocer que se hará la serie "Abuelo Soltero", continuación de "Papá Soltero" y la actriz y cantante Edith Márquez no estará... ¡se bajará del barco!

Y no es que sea un barco muy reciente, pues a partir de que "Papá Soltero" dejó de transmitirse en julio de 1994 después de ocho temporadas que iniciaron en febrero de 1987, lo cierto es que y han pasado 28 años desde el último episodio y la actriz y cantante Edith Márquez ha ampliado sus horizontes hacia otros escenarios, sobre todo el de la música.

Y fue la propia Edith quien reveló que no estará en la continuación de la producción que en los 80's, inició bajo la producción de Luis de Llano Macedo de Televisa, y protagonizado por César Costa, Luis Mario Quiroz, Gerardo Quiroz y la cantante, y contó con las actuaciones estelares de José Luis Cordero, Aurora Alonso y Octavio Galindo.

Enfermedad que le ha costado mucho

En entrevista con Televisa Espectáculos para "Hoy", la intérprete de "Mi sueño, Mi Fantasía" (2012), dejó ver que no es por falta de ganas que no estará en el proyecto, sino por razones de peso, pues a estas alturas y a sus 49 años, está brillado por todo lo alto en la música.

Y es que tras ver deteriorada su salud debido a que tuvo un fuerte problema de nervio ciático por el que corría el riesgo de no caminar, tuvo que someterse a una cirugía de la que se ha ido recuperando lentamente.

"Me operaron de la espalda porque tuve un problema con la ciática y estaba dolorosísimo el asunto, entonces no podía caminar, no podía ni siquiera ponerme tacones, y la verdad es que ido evolucionando muy lentamente, poco a poco, porque pues cuando ya te tocan la columna ya quedas de alguna forma 'tocada'...", contó la guapa cantante.

Y ante esto, la intérprete que hizo mancuerna con el español David Bisbal en 2021 con "Es Complicado", también reveló: "Estoy en fisioterapia, estoy nadando y estoy haciendo yoga". Por otro lado, la cantante está consciente de que se debe a su público, por lo que asegura que no les puede fallar.

La razón por la que no continuará con el proyecto

Edith Márquez echó de menos la nostálgica serie de los años 80's, cuando ella interpretó a a Alejandra, hija de César Costa en la ficción y apenas tenía 17 años aproximadamente:

"La verdad es que no podré estar en la serie, una serie que voy a verla -por supuesto- y voy a extrañarla profundamente, pero sí, por cuestiones de trabajo [no podré estar]", finalizó.

La posible sustituta

Y en el foro 16 de Televisa San Ángel donde se graba "Hoy", la conductora Tania Rincón dejó ver que a ella le gustaría dar vida a Alejandra y hasta bromeó con el asunto de que no le han llamado porque tal vez no entregó la foto correcta en el casting... Y entre risas, Andrea Legarreta le hizo ver que aunque pasados 28 años de la serie y con todo y que los personajes ya crecieron y tienen más edad, ella o podría ser el rol, pues se necesita a una actriz de la edad actual de Edith Márquez, que esté en los 40's o 50's.

