Revelan causa de muerte de la mexicana Daniela Rodríguez, participante de Enamorándonos

Luego del lamentable fallecimiento de la mexicana Daniela Rodríguez el pasado miércoles 25 de agosto, quien fuera participante del programa de tv "Enamorándonos" en Estados Unidos, en las últimas horas, se ha revelado cuál podría ser la causa de la muerte de la ex participante.

Y es que, sorpresivamente, Daniela Rodríguez falleció al salir de una consulta con su dermatólogo en Aguascalientes, México. La lamentable noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del reality show, misma que causó consternación entre los fanáticos del programa, como a los propios participantes y a Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez, quienes son los conductores de "Enamorándonos USA".

Pues aunque no han sido explicadas las causas del fallecimientos, la muerte de la chica ha causado tal conmoción debido a su corta edad de 29 años, lo que indica que tenía toda una vida por delante.

Lo que se sabe es que David Poletti, el doctor que atendió a la famosa ex participante que encontró el amor en Darwin Cipion, un chico que también asistió al programa y se casó con él, dijo en declaraciones a Univisión Digital, lo que pasó a sus ojos:

Pues narró que la joven de 29 años había fallecido justo al salir de dicha consulta dermatológica en una clínica de Aguascalientes cuando iba acompañada de su esposo y su abuela.

"La señorita murió al ojo de su abuela, de un acompañante y de su marido allá afuera. Yo me acomedí, durante 35 minutos a intentar sacarla de un paro cardiorespiratorio", dijo Poletti, quien a pesar de los intentos por reanimar a la joven, ésta murió en el lugar.

Daniela Rodríguez, quien según información de TVNotas debía regresar a Nueva York este domingo, asistió a su consulta, debido a que tenía un problema en el cuero cabelludo. "Tenía varios meses, ella usa muchas pelucas, se tiñe el pelo", reveló el médico en dicha entrevista.

Situación que confirman algunas postales en las que Daniela apareció totalmente rapada en su cuenta de Instagram @danibeautyglam en la que tiene más de 46,800 seguidores. Sin embargo, con todo y el problema que existía, fue la propia ex participante, que expresó: "Aclaro, no estoy pasando por ninguna enfermedad".

Entre tanto, David Poletti informó que durante la consulta, no se le aplicó ningún tratamiento ni tomó medicamenteo alguno: ""Desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento".

Por otro lado, el médico reveló: "No venía tomando medicinas y su estado general era bueno, había tenido Covid unos meses atrás sin ninguna otra secuela". La noticia dejó muy desconcertados a la pareja de conductores del programa, Ana Patricia Gámez como Rafael Araneda.

Así despidió a la Daniela Rodríguez, Ana Patricia a través de su cuenta de Instagram: "La vida es muy frágil, sentimos mucho tu partida tan pronto de este mundo Daniela, que Dios te reciba en su gloria, te acompañamos en tu dolor Darwin y a toda su familia, pronta resignación".

