Revela Aracely Arámbula que no tendrá participación alguna en la serie de Luis Miguel

La segunda entrega de "Luis Miguel, la serie" de Netflix, está a punto de estrenarse, sin embargo, aunque los fanáticos de la vida de "El Sol del México" esperan ver cómo fue su relación de noviazgo y matrimonio con la actriz Aracely Arámbula y madre de sus dos hijos, ella ha revelado que no tendrá participación alguna en la producción del gigante del streaming.

Pues la reina de las novelas de Telemundo, fue contundente y a través de un comunicado que ya circula en las redes sociales, Aracely Arámbula dijo que la historia producida por Netflix no podrá mencionarla por nada del mundo como parte de la vida de Luis Miguel.

Y por si fuera poco, dijo en exclusiva que ella también comenzará a escribir sobre sus memorias pero a diferencia de la serie de Netflix, éstas serán contadas por ella misma y no por terceras personas. Así se lee dicho comunicado:

"Como fue comentado desde un inicio y por parte de mi management, así como de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie LUIS MIGUEL. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme.

Ésta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial, cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona, más aún, cuando se trata de una etapa de nuestra vida profesional a pesar de ser una figura pública.

Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido una tarea sencilla y esto debe ser un respaldo y aliciente para todo nuestro gremio, ya que vivimos de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo. Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por más grande que parezca el reto.

Celebro que en esta ocasión se me haya respetado coordialmente al haber alzado la voz; el reconocimiento al derecho de la imagen de las personas en su esfera íntima, es una garantía que siempre debemos hacer valer.

Para finalizar, me es grato compartir con Ustedes que he iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegnado hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa.

El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios. Con cariño: Aracely Arámbula.", finalizó dicho comunicado.

Y es que, a más de una década de no estar al lado de Luis Miguel y de quien en muchas ocasiones ha tenido que ver en los juzgados para ver el asunto de la pensión alimenticia de sus hijos Miguel y Daniel -a los que por cierto ella sola ha podido mantener con su trabajo como actriz-, Aracely Arámbula no ha hablado mucho al respecto de su relación con el padre de sus hijos.

Sin embargo, tampoco va a permitir que se maneje su imagen al antojo de quien sea, sólo por conseguir "ayudar" a producir la bioserie del cantante nacido en Puerto Rico y nacionalizado mexicano. Entre otras cosas, se espera que la serie hable de Marcela Basteri, la desaparcida madre de Luis Miguel.