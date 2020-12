Reporta Disney Plus 86 millones de suscriptores en el Mundo

La compañía de entretenimiento Disney espera continuar haciendo magia, ahora con su nueva plataforma de streaming, en la que reportó que ya tiene más de 86 millones de suscriptores en todo el planeta.

En el evento Disney Inversor Day, llevado recientemente a los inversionistas, relevaron sus proyectos futuros para las franquicias de Star Wars, Marvel y otras, así como la proyección que tendrán los próximos años, ya que la compañía de “Micky Mouse” anhela ser la mejor plataforma de streaming, y alcanzar en 2024 los 250 millones de suscriptores.

Con esto, indirectamente comienza la batalla en contra de otras plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix, Amazón Prime, Hulu, HBO GO, entre otras.

La apuesta de Disney Plus serán las series y películas que anunciaron el pasado jueves, de dos franquicias pilares como los son las mencionadas antes: Star Wars y Marvel, para la primera se esperan 10 proyectos nuevos y muy atractivos; mientras que para la segunda se espera seguir teniendo el mismo éxito de la primera fase del MCU.

Aunque no hay fechas concretas, en el caso de Star Wars, se anunció la serie precuela de “Rogue One”, interpretada por el actor mexicano Diego Luna, que tendrá como nombre “Andor”; así como otras sorpresas en las que podremos ver el regreso de Darth Vader en la serie de “Obi Wan Kenobi”, que relatara 10 años después del Episodio III.

Para Marvel, Disney Plus tiene listas varias series de los personajes que aparecieron en las películas de “Avengers”, como lo son: “The Falcon and the Winter Soldier”, “Wanda Vision”, “Loki”, entre otras; así como las películas “Thor: Love and Thunder”, “Black Panther 2”, “Guardianes de la Galaxia Volumen 3”, “Los 4 Fantásticos”, y posiblemente veamos el multiverso de “Spiderman 3”.

Disney también anunció a Star+, el cual incluirá contenido de los canales deportivos de Fox y ESPN en Latinoamérica, como una aplicación independiente seleccionada solo para el mercado latino, en el que ofrecerán series de televisión, películas originales locales, deportes en vivo como lo son juegos de futbol de diferentes ligas del Mundo, torneos de tenis, y mucho más competiciones.

Ésta nueva plataforma independiente de Disney Plus, tendrá un costo adicional para los usuarios, pero que será una alternativa para el mercado regional, pues en Estados Unidos, Hulu cuenta con derechos de algunos contenidos que ofrecerá Star+, la cual comenzará a funcionar en el mes de marzo de 2021.