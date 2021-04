Renata Notni protagonizará Perfil Falso, la nueva serie colombiana de Netflix

Tras su presunto romance con el actor Diego Boneta, se ha revelado que la guapa actriz Renata Notni, formará parte del elenco principal de "Perfil Falso", la nueva serie colombiana de Netflix, misma que se estima, se pueda ver en la pantalla de la plataforma de streaming durante el segundo semestre de 2021.

La noticia se ha dado a conocer por Chema Cortés, el responsable del perfil de Instagram bajo el nombre de @noveleandomx, que el pasado martes, informó sobre quienes formarán el elenco protagónico de dicha serie, entre estos, por supuesto, la Renata Notni, quien anteriormente ha brillado como actriz de telenovelas.

"Ana Lucia Dominguez, Rodolfo Salas, Renata Notni y Rubén Cortada participarán en la nueva serie de #Netflix: #PerfilFalso, una historia que abordará los engaños del mundo de las citas online. En PF también participa el primer actor Danilo Santos", escrfibió el comunicador.

Lee también: Thaily Amezcua, actriz de Salomé, inspira con su atlética figura al posar en mini bikini

Luego de participar en el rodaje de "La venganza de las Julianas" dirigida por Pepe Castro, y de "El Dragón: el regreso de un guerrero" -su último melodrama que protagonizó junto a Sebastián Rulli-, la actriz ha estado trabajando los útlimos meses en Chile, donde podría estar grabando la nueva serie colombiana.

Mientras tanto, en diciembre de 2020, la también modelo de comerciales, posteó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparcía con una claqueta, y para la que escribió: "Llegó el último día de rodaje y yo no me la creeeoo!!! Agradecida a morir por este proyecto tan lindo y por lo que trajo a mi vida. Me urge compartir esta historia con ustedes y que conozcan a V".

"Perfil Falso" es una serie que retrata los peligros a los que están expuestas las personas que confían su identidad y concretan citas por Internet. Aún no se conocen detalles como la fecha de estreno; sin embargo, se espera que se pueda ver antes de que termine el 2021.

Lee también: Renata Notni y Diego Boneta fueron captados juntos saliendo de viaje; ambos lo negaron

Y de acuerdo a la publicación de Instagram, al elenco también se suman actores como Ana Lucía Domínguez, una actriz colombiana que tras el éxito de "¿Quién mató a Sara"? en la que interpretó a Sofía, regresa con esta producción.

Ana Lucía comenzó a figurar en las producciones televisivas a los 15 años, y entre los proyectos que ha realizado, destacan "Gata Salvaje" (2002), "Pasión de Gavilanes" (2003), "Perro Amor" (2010), "Las Bandidas" (2013), "La Traicionera" (2011) y "Señora acero" (2015-2019).

El actor venezolano Rodolfo Salas, quien dio vida al malvado Daniel Valencia en "Betty NY" (2019) -la versión de la telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos "Yo soy Betty, la fea" (1999)-. También dio vida al doctor Arturo Molina junto a Livia Brito y Daniel Arenas en "Médicos, línea de vida" (2019).

Tras figurar en "Sin senos sí hay paraíso" junto a Carolina Gaitán y Carmen Villalobos en 2016, el actor colombiano Danilo Santos, vuelve a los melodramas con "Perfil Falso".

Rubén Cortada de origen cubano, quien es conocido por su participación en series como "Bandolera" (2011), "El tiempo entre costuras" (2013), "Lo que escondían sus ojos" (2016) y "Ella es tu padre" (2016), vuelve a los foros de grabación con la más esperada serie colombiana de Netflix.