Renata Notni pelea en la cárcel en El Dragón que protagoniza con Sebastián Rulli

Metida en la piel del personaje de Adela Cruz, la actriz Renata Notni, se peléo en la cárcel luego de haber sido el blanco perfecto de la policía estadounidense para acorralar al intrépido Miguel Garza Martínez, interpretado por Sebastián Rulli, quien protagoniza la serie "El Dragón: el regreso de un guerrero" producida por W Studios para Netflix y Televisa en su primera colaboración.

En el episodio número 32 de la segunda temporada, Adela Cruz es detenida por Howard (Alejandro Ávila), el agente de la policía estadounidense que busca atrapar a Miguel Garza luego de los múltiples negocios que tiene y con los que ha burlado a todas las corporaciones policiacas.

El pretexto de su detención, tras encontrarse con Miguel Garza en Miami, Florida, se debe a una supuesta evasión de impuestos de la fundación que maneja la misma Adela Cruz en México, que sirve para dar asilo y protección a mujeres maltratadas con sus hijos; pues no pagó los impuestos correspondientes a una transacción realizada a otras de las empresas de su marido, por un monto de $ 100'000,000 millones de dólares.

Motivo por el cual, Howard deja sin armas a Miguel Garza para defender a su mujer y es llevada a un reclusorio y donde es marcada para toda su vida por antecedentes penales. Sin embargo, dentro de prisión, Adela va a dar a una celda que ya está ocupada por otra reclusa y aunque tiene una litera para dormir, ésta no le permite que Adela suba a descansar.

Pues la desafía y le dice que tiene que dormir en el piso porque la habitación ya está ocupada y no caben dos. Acto seguido, Adela le propina un buen golpe con la rodilla en el estómago y la reclusa cae al suelo. Al mismo tiempo le sugiere que se lleven bien, pues serán compañeras por un buen rato, y al darle la mano para hacer las pases, la tipa la escupe, posteriormente pelean en el pasillo y Adela muestra sus mejores técnicas de golpes, la mejor herencia de defensa personal que pudo haberle dejado Miguel en vida.

Adela pasa algunos un par de noches en prisión, mientras el abogado de Miguel Garza, llega a un acuerdo con el juez frente a Howard, aunque tiene que pagar una multa de más de 12 millones de dólares pero a él no le importa, con tal de recuperar a la mujer que ama por sobre todo.

Y con tal de redimirse con Adela, ya que por un descuido o abuso de su equipo, ésta fue a la cárcel, le brinda protección y es tratada como una reina dentro de prisión; le madna preparar la mejor de las cenas. Al día siguiente sale y se encuentra con Miguel, y éste le pide perdón, y le dice que regresando a México se encerrará con sus abogados para reestructurar toda la estrategia de sus empresas.

Pero mientras tanto, ella le pide que aprovechen la tarde en Miami, pues no lo verá por algunos días y los besos y apapachos no se hacen esperar; no sin antes, preguntarle si la muerte de Karina a manos de Ishiro -uno de sus más fieles empleados-, tiene que ver con el asunto de que él no siente nada cuando quita de su camino a gente que lo puede perjudicar, a lo que él asienta.

Aunque llegando a México, le espera otra desagradable sorpresa de parte de su amiga Carmen, la esposa de Epigmenio Ibarra, el peor enemigo de Miguel Garza, debido a que fue quien eliminó a sus padres años atrás.

La historia gira en torno a un joven que creció en Japón, proviene de una familia de traficantes de drogas que lo han mantenido fuera de esto hasta que llega el momento en que tiene que hacerse cargo del cartel, pero quiere cambiar la situación de violencia que siempre acompaña al narcotráfico, es especialista en economía, una persona honorable y lo que quiere es transformar este dinero en dinero lícito.