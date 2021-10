Renata Notni arrasa con poder femenino en estreno de La Venganza de las Juanas de Netflix

Con tinte de telenovela y creada por el colombiano Bernardo Romero en 1997, "Las Juanas" retrataba la vida de cinco mujeres fuertes, independientes y capaces de buscar justicia por su propia mano; se veían -hace 24 años- como seres casi inconcebibles pero dignas de posicionarse en la ficción como verdaderas heroínas... Pero este 2021, Renata Notni, Zuria Vega, Juana Arias, Oka Giner y Sofía Enberg las que muestren a toda costa, su empoderamiento femenino en una historia renovada: "La Venganza de las Juanas".

Hoy, estas características permean en lo que define a una mujer de carne y hueso del siglo 21, por ello, Jimena Romero, hija del creador, quiso desempolvar esta trama.

Fue renovada con mujeres igual de poderosas, pero con historias más oscuras y cercanas a las situaciones a las que se enfrentan en la actualidad, a través de la serie La Venganza de las Juanas, que llega este miércoles a Netflix.

"Justamente, lo más padre de ser parte de este proyecto es que es una reinvención con mujeres más fuertes, más empoderadas y con situaciones más crudas y reales a las que nos enfrentamos hoy en día. Y creo que esta nueva versión es una representación de lo que somos hoy como mujeres.

"'Las Juanas' viven una historia que siempre me pareció hermosa: la de hermandad entre mujeres, incluso cuando empiezan no sabiendo que lo son. Descubrir eso es una metáfora, un símbolo de lo que queremos lograr con otras mujeres; que estemos juntas", expresó Jimena Romero, guionista de "La Venganza de las Juanas".

"Somos seres fuertes que no nos conformamos con lo que se nos dice, que buscamos llegar al fondo de las cosas, llegar a la raíz y que no nos rendimos hasta lograr nuestras metas y, literalmente, eso es lo que nos une en esta historia, ese deseo de llegar a la verdad y buscar justicia", destacó Renata Notni, quien encarna a la periodista Juana Valentina.

La historia, contada también en una versión mexicana en 2004, se centra en cinco mujeres desconocidas entre sí, de nombre Juana, quienes descubren que tienen el mismo extraño lunar, lo que inmediatamente despierta cuestionamientos sobre su parentesco y origen.

Sin embargo, en todas las versiones anteriores las respuestas eran resueltas de manera rápida y simple, lo que llevó a Jimena a producir y escribir su propia versión; una en la que pudiera jugar un poco más con las interrogantes, empezando por explorar más acerca de quién es el padre ausente.

"Sólo hay dos explicaciones para que un hombre, que resulta ser el padre de todas estas mujeres, no esté en sus vidas: que no se enteró nunca, como en la historia original, o que tenía una intención un poco más oscura y me llamó la atención irme por ese lado oscuro.