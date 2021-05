Reguetón reina en la banda sonora de la nueva entrega de Rápidos y Furiosos

La novena entrega de la exitosa saga “Rápidos y Furiosos” tendrá tonos de reguetón pues la banda sonora está compuesta por artistas urbanos que se desenvuelven en este género y que le pondrán un toque diferente a la película protagonizada por Vin Diesel.

En el material discográfico que acompañará la cinta destacan las colaboraciones de artistas como Dalex, Justin Quiles, Farruko, Myke Towers, Amenazzy, Rochy RD y Jarina de Marco y Anitta, quienes estarán presentes en la parte sonora del largometraje, el cual se estrena el 25 de junio y es uno de los más esperados por los fans.

Es por ello que los músicos y cantantes encargados de trabajar en la banda sonora de “Rápidos y furiosos” destacaron la oportunidad que se les presenta con este proyecto, pues sin duda, la cinta tendrá un recibimiento masivo por parte de los seguidores de la franquicia, quienes se truenan los dedos por ver la continuación de la historia.

"Lo que está pasando con mi carrera me tiene muy emocionado. Aunque ha sido parte de años de trabajo, sé que hay muchos artistas que no lo consiguen. Eso por no hablar de los amigos de la calle que ya no están con vida", dijo Dalex a Efe.

Su canción en "The Fast Saga", protagonizada por los actores Vin Diesel, Michelle Rodríguez y John Cena, es una colaboración con su compatriota Justin Quiles y el jamaiquino Konshens, con el nombre de "Real".

"Es parte de mi propuesta musical del momento, que se enfoca en mandar mensajes de autenticidad y ser fiel a uno mismo", indicó el artista de 30 años, quien este viernes también lanza el tema "XLEY", con uno de sus ídolos de R&B, la superestrella Trey Songz. La canción es parte de su nuevo disco "Unisex", que saldrá al mercado en los próximos meses.

Aparte del orgullo de tener música en una producción de Hollywood, Dalex se declaró feliz de que en la banda sonora de la película participen además otros artistas del género que, siente le ha "salvado la vida", porque le permitió salir de la calle y tener una "buena vida".

Los puertorriqueños Farruko y Myke Towers, más los dominicanos Amenazzy y Rochy RD colaboran en la canción "Rápido". Por su parte, Anitta y la dominicana Jarina de Marco cuentan con una participación individual cada una con "Furiosa" y "Mala", respectivamente.

“Rápidos y Furiosos” tendrá su estreno en Estados Unidos y Canadá el 25 de junio pero en México los fans tendrán que esperar una semana pues el lanzamiento en salas de cine está fechado para el 2 de julio, una semana después.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram Vin Diesel