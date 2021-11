Regina Orozco experimenta los 80 que hubiera querido en la serie Acapulco

La diversidad que existe en la actualidad y la apertura que han tenido la sociedad y la televisión sobre ciertos temas que en los 80 eran considerados como tabú es algo que ha enamorado a Regina Orozco, quien vive parte de esa apertura en la serie “Acapulco”.

La actriz y cantante mexicana forma parte del reparto de esta producción para TV creada por Eugenio Derbez, donde se vive una apertura que a ella hubiera querido experimentar en los 80, por lo que se refugia en la actuación para disfrutarla con su personaje de Sara.

"Los temas que ahora se tocan en televisión en los 80 estaban completamente vetados, no podías hablar de drogas, de la inclusión, del mundo gay, de mujeres empoderadas. Sólo podías hablar de ser bonita, gustarle a un hombre, casarte y ser feliz", cuenta Regina Orozco en entrevista con Efe.

Lee también: Adriana Nieto, de Locura de Amor, conquista con sus looks en Sale el sol

Regina Orozco, nacida en Ciudad de México en 1964, se puede ver reflejada en el personaje de Sara, interpretado por Regina Reynoso, una joven adolescente que comienza a explorar su sexualidad al enamorarse de otra chica.

"Yo le decía a mi tocaya (persona con el mismo nombre) eso que está viviendo tu personaje yo lo estaba viviendo en esta época", recuerda. Pero a Orozco le tocó interpretar a un personaje menos suave de abordar, Lupe, una cruel villana trabajadora de Las Colinas, un lujoso hotel de una de las ciudades más populares de la época.

Lee también: Lanza tráiler Jennifer Lopez de su cinta Marry Me con Maluma

"A mí me gustan los personajes malos porque son los que le ponen la sal y la pimienta a los trabajos. Mucha gente cree que no existen en la vida real pero claro que existen, hasta son peor", confiesa.

No obstante, promete que conforme vaya avanzando la serie que se transmite por Apple TV+, los espectadores tendrán oportunidad de entenderla, "(los malos) siempre son personajes que han sufrido", apunta.

Aunque conoce a mucha gente que considera que deberían ser parte de una historia por su nivel de maldad, Regina cuenta que no se basó en nadie para encarnar a su personaje, lo que sí hizo fue copiarle el peinado a una de las villanas más detestadas del cine infantil.

"Físicamente pedí que mi peinado fuera como el de la directora Tronchatoro de "Matilda" (1996), siempre quise hacerme ese chongo (moño) horrible, pero también me inspiré en mi propio coraje cuando tengo ganas de molestar a alguien", confiesa.

Defender sus creencias

La también soprano ha sabido balancear su carrera artística de forma congruente con sus propias creencias. Además de ser activista, en diversas ocasiones Regina ha sido una representante del país con su voz mientras que a la par se inmiscuye en programas tan comerciales como este.

"La cultura y lo comercial se puede mezclar perfectamente, el problema es cuando cedes a tus valores o a tus ideales, no me quiero vender a un discurso homofóbico o misógino", asegura. Este pensamiento lo ha llevado a todos los aspectos de sus trabajos y no ha dudado en hacerle observaciones a sus directores cuando un personaje le parece que está siendo ridiculizado o malinterpretado.

"Hace un tiempo tuve un papel en el que era una gorda que solo pensaba en comida. Yo le pedí al productor que nos manejara como seres humanos que tenemos derechos, ¿por qué creen que los gordos lo único en lo que podemos pensar es en comida? Y lo mismo con los personajes homosexuales", narra.

Tres décadas de "Sólo con tu pareja"

Regina fue parte del elenco de "Sólo con tu pareja" (1991), el primer filme del director ganador al Óscar Alfonso Cuarón. Han pasado 30 años desde que eso sucedió y ahora recuerda una de las anécdotas más curiosas que marcaron su carrera.

"Yo estaba embarazada, solo había hecho cortometrajes y le sufrí porque no podía memorizar mis líneas, después de aprenderme óperas enteras no podía aprenderme un texto y el equipo de Cuarón tuvo que escribirme los diálogos en una cartulina", cuenta. "Tiempo después me enteré de que algunas embarazadas tienen problemas para la memoria por cuestiones hormonales, le sufrí mucho", finaliza entre risas.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE e Instagram Regina Orozco

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más