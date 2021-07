Regina Blandón revela si le molesta que le recuerden a Bibi P. Luche

Pese a que es hoy una de las actrices más populares del cine y la televisión nacional, el nombre de Regina Blandón siempre ha estado asociado a un personaje que la consagró en televisión y le dio fama internacional, el de Bibi, la hija “rara” de “La familia P. Luche”.

La actriz, originaria de la Ciudad de México, formó parte del elenco de la serie cómica producida por Eugenio Derbez para Televisa desde 2002 hasta 2011, cuando grabó el último capítulo, y pese a que ha pasado una década, el público todavía le sigue recordando a Bibi P. Luche, la hija del disfuncional matrimonio de Ludovico y Federica.

Que la relacionen siempre con el personaje, aun cuando ya ha pasado mucho tiempo desde que lo interpretó por última vez, ¿será desgastante para Regina Blandón? Ella respondió si le molesta que le digan Bibi P. Luche y así fue como se pronunció al respecto.

Lee también: Antonio Banderas se une a Harrison Ford para la quinta entrega de Indiana Jones

Durante una visita al programa “Faisy Nights”, la histrionisa, quien es hija en la vida real del actor Roberto Blandón, fue cuestionada al respecto durante el programa de televisión y ella habló como nunca de lo que significa que siempre le recuerden a Bibi P. Luche, a pesar de contar con una amplia trayectoria en cine.

La protagonista de “Sin hijos” confesó que es muy normal para ella que el público la identifique con el personaje que interpretó durante casi una década y que lejos de molestarla le alegra que aún la tengan muy presente, sobre todo cuando le repiten la icónica frase que le decía su familia ficticia: “¿Por qué no eres una niña normal?”.

“Sí me la dicen mucho y creo que sería tonto de mi parte si me molestara cada vez que llegara alguien a decírmela, viviría en una ansiedad muy grande. La verdad que la gente siempre se acerca con muchísimo cariño, niños, que antes no habían visto ‘La familia P. Luche’ y que gracias al universo sigue estando presente ese programa, que me dio tantísimo”, afirmó Regina Blandón.

“De verdad sí llegan con mucho cariño, a veces se les pasa un poquito la mano pero en general le sigue gustando mucho y yo lo agradezco más”, agregó la actriz, quien además tuvo participaciones en series como “El hotel de los secretos” y “Que te perdone Dios”.

Lee también: ¿Se divorcia? Galilea Montijo confiesa infidelidad en el programa Hoy

Aunque ya hace tiempo que no encarna a Bibi P.Luche, Regina Blandón aseguró que le guarda cariño al personaje, aunque ahora su energía y trabajo está enfocado en el cine, medio en el que se ha especializado y ha trabajado en 13 largometrajes hasta la fecha.

El más reciente de ellos fue “Sin hijos”, una comedia estrenada este año por Netflix en la que interpreta a una joven a la que no le gustan los niños pero comienza a salir con un hombre que tiene una hija de una relación anterior, a la que hace pasar por su hermanita ante el temor de que su novia lo deje.

Síguenos en