Regina Blandón de luto; despide a su abuelo Belo de 93 años de edad

La mañana de este jueves 08 de octubre, la actriz mexicana Regina Blandón, mejor conocida por su recordado personaje de 'Bibi' de "La Familia P. Luche" dio a conocer una triste noticia que embarga a su familia; el sensible fallecimiento de su abuelito al que llamaba Belo, quien tenía 93 años de edad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz hizo un homenaje a su abuelo Belo con un emotivo y largo mensaje, aunque dijo que no hay palabras que alcancen para describir todo lo que significó en su vida y en la de su familia.

"A pocos días de cumplir 94 años (y 66 años de matrimonio con una de las mujeres más maravillosas que hay en el mundo), nos despedimos de ti con el corazón, sí acongojado, pero tan lleno de amor, de gozo, de agradecimiento, de honor y de celebración porque, Belo, qué ejemplo más extraordinario de vida. Qué ganas de llegar así como tú. Pleno, en paz, tranquilo y agradecido", escribió Regina en la primera parte del mensaje.

Así mismo, expresó el gran ser humano que para ella lo fue en vida y el ejemplo de vida que le dio a ella y a toda su familia por su forma tan recta de ser.

"Qué admiración por tu garra, por tu convicción, por tu fe, por tu rectitud, por tu generosidad, por tu decisión, por tu inteligencia, por tu sabiduría, por tu fuerza incansable, por tu ser amoroso, por ser ejemplo, pilar y estandarte para los que tenemos la enorme suerte de formar parte de esta familia... me puedo seguir horas y horas. Realmente, lo que quiero decir es que SIEMPRE estaré agradecida, honrada y orgullosa de poder llamarme tu nieta. Buen camino, Belo. Te quiero con el alma entera. Échanos un ojo de vez en cuando, porque nos vas a hacer mucha falta."

La hija del actor Roberto Blandón, escribió uno de los poemas favoritos de su abuelo, que hace alusión al Quijote de la Mancha.

'And the world would be better for this. That one man scorned and covered with scars. Still strove with his last ounce of courage. To reach the unreachable star... To dream the impossible dream'.

(Y el mundo sería mejor por esto. Ese hombre despreciado y cubierto de cicatrices. Todavía luchó con su última onza de coraje. Para alcanzar la estrella inalcanzable ... Soñar el sueño imposible).



Como el Quijote, de tus favoritos".

Por otro lado, dejó claro que no escribe su sentir porque su abuelo lo vaya a leer después de la vida, sino porque gracias al alcance de la tecnología, puede expresar sus sentimientos de amor hacia su abuelo Belo y darle las gracias por todo lo que fue en su vida, incluso, es un honor para ella haber sido su nieta.

"Esto lo escribo, no porque donde esté Belo haya redes sociales, sino como una manera con las herramientas que tengo a la mano para tratar de dar gracias y de honrarlo (y es que no hay palabras ni videos ni fotos que alcancen para hacerlo bien). Y también para agradecer todas las muestras de amor, atención y cariño que recibió y hemos recibido, porque lo más lindo del mundo es ver el amor que lo rodeaba, que aún lo rodea y que, por ende, nos rodea a nosotros, su familia, y eso nos hace muy afortunados".

A su pena se unieron varios famosos como Consuelo Duval (quien es su madre en "La Familia P. Luche"), Fernanda Castillo, Ludwika Paleta, María León, Odalys Ramírez, Héctor Suárez Gomís, Inés Gómez Mont, Christian Ramos, Verónica Touss, Liz Gallardo y el actor Juan Manuel Bernal.

Todos, con palabras de aliento, de luz y esperanza para Regina y su familia.

