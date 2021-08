Rebecca de Alba es hospitalizada por Covid-19; descartan que esté intubada

Luego del brote de coronavirus que se dio entre participantes y jueces del programa MasterChef Celebrity, se supo que una de las afectadas era la conductora de televisión Rebecca de Alba, quien recientemente tuvo que ser hospitalizada por complicaciones derivadas de la enfermedad.

La versión de que la presentadora de TV había sido internada surgió luego de que el periodista de espectáculos Norberto Campos informara en Twitter que Rebecca de Alba tenía neumonía y por ello había sido hospitalizada.



Sin embargo, fue en “Ventaneando” donde se confirmó la noticia y se dieron más detalles sobre la salud de Rebecca de Alba, quien sí fue ingresada en una clínica como medida preventiva para evitar mayores complicaciones por Covid-19, aunque su estado de salud no es grave y no está intubada.

Fue Rosario Murrieta, jefa de información y conductora de “Ventaneando” quien tocó el tema durante el programa y explicó que la ex de Ricky Martin no tiene neumonía ni está intubada, más bien su ingreso al hospital es una medida preventiva para que la enfermedad no se le agrave.

“El viernes en la noche ella se sintió mal, el fin de semana un médico estuvo para revisarla y se decidió que la hospitalizaran para que la monitorearan porque ella vive sola, entonces, por una cuestión de prevención entró al hospital”, comentó la periodista en la emisión de la popular producción de TV Azteca. Mira lo que dijo en el siguiente video, a partir de la hora y 10 minutos.

“(Rebecca de Alba) Ha estado bajo tratamiento preventivo, está bien, está estable, se está recuperando, tiene un poquito de tos, y ese es el reporte oficial de cómo está y nos da mucho gusto que no pase a mayores”, agregó Rosario Murrieta, quien descartó mayores complicaciones en la salud de la presentadora de MasterChef Celebrity.



“No está intubada, por ahí había corrido la versión de que estaba intubada, pero ella está bien, está recuperándose y pronto va a hablar con nosotros”, dijo. Asimismo, reportó que el chef José Ramón Castillo, otro de los contagiados, se encuentra ya saliendo de la enfermedad, al igual que David Salomón y Paty Salomón.

El brote de Covid-19 en el reality de cocina habría iniciado cuando la esposa del chef Fernando Stovell dio positivo a la prueba, lo que orilló al cocinero a aislarse y avisar a la producción, que aplicó nuevas pruebas a participantes, jueces y el equipo de producción, resultando positivas varias personas, entre concursantes y jueces.

Una de las personas que contrajo el virus fue Paty Navidad, quien se ha caracterizado por sus teorías de que la enfermedad no existe, por lo que se ha negado a vacunarse, por lo que se encuentra aislada hasta que se recupere, aunque al parecer ha sido asintomática.

