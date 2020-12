Reaparece Daniel Bisogno, con mensaje de 'ultratumba'

El conductor Daniel Bisogno ya cumplió más de una semana sin aparecer en los foros de TV Azteca, luego de la polémica que girara en torno a su comentario despectivo en contra del youtuber argentino Javier Ceriani. Sin embargo, el periodista de espectáculos continúa trabajando en otros proyectos, y mandó un mensaje a sus seguidores.

A través del programa de radio ‘La Tetera’, del periódico ‘El Heraldo’, mandó un afectuoso saludo a su público ‘querido’: “Les habla Daniel Bisogno, público querido, aunque ustedes crean que no, sí soy yo, de ultratumba les saludo con todo cariño”.

Aunque no habló sobre su controversia y su supuesto castigo por parte de los ejecutivos de Televisión Azteca, Daniel Bisogno está al pendiente de lo que dicen sobro él, pese a que las especulaciones sobre su salida de ‘Ventaneando’ seguirán hasta que decida aclarar lo sucedido.

Y es que el pasado 9 de abril, el comunicador arremetió en contra del argentino Javier Ceriani, del programa de YouTube ‘Chisme No Like’, cuando éste se le adelantó con una nota sobre Víctor Uribe, pareja sentimental de Marjorie de Souza.

“Van con un pobre diablo como ese. Que no da una y que tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Es el asqueroso más grande el Ceriani. Y además con esa jeta de bruja mal cogida. Perdónenme, pero sí, asqueroso, malviviente”, dijo Bigsono en vivo en el programa.

A pesar de la polémica y su ausencia del programa, Daniel Bisogno aparece junto a los demás conductores en los promocionales de ‘Ventaneando’, sobre lo nuevo que vendrá para el programa en 2021.

Algo grande va a suceder... Nos estamos preparando #Ventaneando2021 pic.twitter.com/fitt33IVe9 — Pati Chapoy (@ChapoyPati) December 15, 2020

Supuestamente el programa de YouTube, ‘Arguende TV’, los ejecutivos del programa esperaban que el conductor de ‘Ventaneando’, ofreciera una disculpa por sus comentarios dichos al aire, los cuales no solo ofendieron a Ceriani, sino al público del programa y a las marcas comerciales que depositan su confianza en la televisora del ‘Ajusco’.

Daniel Bisogno no ha manifestado ninguna respuesta respecto al asunto, más el mensaje en la radio, mientras que en sus diferentes redes sociales, tampoco ha comentado nada relacionado a su ausencia.

Con el promocional publicado por la propia Pati Chapoy, en el que podemos ver el rostro de Daniel Bisogno, puede confirmar que solo es momentáneo, como en un principio se dijo, que sería una suspensión de lo que resta del año y todo el mes de enero de 2021, para regresar a la conducción en febrero, ya renovado.

No nos queda más que esperar, y estar al pendiente del programa y de Daniel Bisogno, pues aunque a muchos no les gusta su estilo y fuerte vocabulario, es parte del programa desde hace más de 20 años, y ‘Ventaneando’ no sería lo mismo sin él.