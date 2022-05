Raymix le da donde más le duele a Raúl Magaña; se encienden los ánimos en Las Estrellas Bailan

Tras varios años de estar alejado de la televisión, Raúl Magaña, regresó a la pantalla chica de la mano Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa. Sin embargo, ante el reciente estreno del reality, el conductor de televisión ya se encuentra metido en una polémica con unos de sus compañeros; Raymix, quien le dio donde más le duele.

Fue este 2 de mayo que la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy arrancó con la participación de 20 artistas con mucho que ofrecer en la pista de baile, sin embargo, tras su inicio los ánimos ya se calentaron entre Raúl Magaña y Raymix, luego de que esté último señalara que el ex conductor de Vida de Tv no era buen bailarín, pues no estaba a la altura de su pareja, Lis Vega, y ese sería su punto débil.

“Lo que observé es que su pareja no es tan buen bailarín, entonces, ahí está su punto débil”, expresó Raymix durante una entrevista para el programa Hoy. Ante está fuerte declaración Raúl Magaña no se quedó callado e incluso le mandó un contundente mensaje a la pareja de Violeta Isfel.

“Hay que tener mucho cuidado con las emociones porque a veces se dicen cosas que no se deben de decir. Hay comentarios que se toman de quien vienen, cuando la crítica es constructiva se pone atención y le doy importancia, cuando la crítica no es constructiva, pues es como tirar un papelito al basurero y decir: ‘gracias y tan tan’”, expresó el famoso.

Pero no fue todo, ya que Raúl Magaña le envió una fuerte inderecta a Raymix. “Cuando un bailarín critica a otro bailarín, debería ser mejor bailarín”, finalizó el conductor de televisión. Cabe mencionar que está es una de las primeras polémicas que se suscita en el reality, esto sin dejar de a lado que ya se cocina un romance entre Carlos Speitzer y Manelyk.

Previo al arranque del concurso, Raúl Magaña fue muy espécifico al decir que no permitiría ninguna falta de respeto. “De ninguna manera aceptaría faltas de respeto y de ninguna manera aceptaría algo fuera de lugar”, señaló. Algunas otras celebridades aparte de Raúl Magaña, Lis Vega, Violeta Isfel y Raymix que conforman el reallity son:

Toñita y Chao, Olivia Collins y Oscar Medellín, Huarachín y Huarachón con Excelsa, Manelyk y Carlos Speitzer, Marie Claire y Álex Durán, Gomita y Miguel Martínez, Yulianna Peniche y Alfredo Tame. Las Estrellas Bailan en Hoy se transmite de lunes a viernes a través del programa Hoy por el canal de Las Estrellas.

