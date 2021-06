Raúl Araiza se defiende de Sebastián Rulli; no recibió ni un peso por promover voto

Tras darse a conocer que Raúl Araiza formó parte de la lista de famosos que supuestamente se vendieron y traicionaron a México por dinero, por haber promovido al Partido Verde Ecologista durante la veda, y luego de que Sebastián Rulli criticara a estos artistas, el conductor de Hoy de Televisa rompió el silencio.

Recordemos que Sebastián Rulli criticó la postura de los famosos y dijo: "Perdón, pero no me pudo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen: “No, es que a mí, no me gusta hablar de política, ni de futbol, ni de religión... pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos”, que se ve que les pagaron por decir esa estupidez".

Ante estás declaraciones del protagonista de Vencer el pasado, Galilea Montijo salió en defensa de Raúl Araiza y le mandó contundente mensaje a actor argentino. "Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo", dijo la carísmatica conductora.

Pero el pleito por defender a Raúl Araiza no terminó ahí, ya que Sebastián Rulli le dio una cachetada con guante blanco a la también actriz y le dijo. : "La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual", señaló el nacionalizado mexicano.

La polémica sigue y ahora el actor de La Desalmada tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación en su salida de Televisa, por lo que indicó que pese a las declaraciones de Rulli, él no podría dejar de amarlo.

“Es una cuestión de respetar, cada quien, por quien creen, ¿no?. Sebas y yo somos... yo no podría decir nada... Sebas me podría decir, ‘muy mal, ‘Negro’, por...’ [Yo le respondería:] ‘Está bien, hermano. No pasa nada, no dejo de amarte’. Y quien fuera, la confrontación debe ser directa, con respeto”.

Durante la misma entrevista Raúl Araiza descartó haber tracionado a México, pues señaló que no recibió ni un solo peso por promover al partido, si no que fue cuestión personal, que no consideró nada malo. “Yo subí una historia nada más. Yo no me voy a justificar... ni yo tengo miedo de nada y mucho menos hice nada malo", señaló.

Recordemos que hace unos días la influencer Fer Moreno aseguró que recibió 10 mil pesos por apoyar al partido, por lo que Raúl Araiza reiteró que este no fue su caso. “En mi caso no.... en mi caso personal [me dijeron], ‘amigo, ¿me puedes apoyar?’. Dije, ‘claro que sí, con mucho gusto’. Pero no hay nada raro en mí. Me dijo, ‘hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos, que para mi son uy buenas... Yo siempre he estado con el Partido Verde, pero ojo, yo no puedo hablar por los demás", señaló.

Cabe señalar que Raúl Araiza no es el único famoso señalado de traicionar a México por dinero, pues en la lista también están, Bárbara de Regil, Raúl Araiza, Laura G y Brandon Peniche.