Rafael Rojas y la razón por la que se retiró de la tv: "No tenía necesidad de soportar bajezas"

Después de varios años de que se retirara de la actuación el famoso galán de telenovelas de los 90's, Rafael Rojas, salió a colación de algunos medios, debido a que se filtraron imágenes de un indigente que se decía, era muy parecido a él y hasta se aseguraba que se trataba de retirado actor costarricense. No obstante, recientemente el actor de "Quinceañera" (1987) dijo que "no tenía necesidad de soportar bajezas", como muchos otros famosos del medio artístico.

Y tras asegurar que él encontró su mejor opción de vida por haber recibido una herencia de su abuelo, quien le enseñó a trabajar la tierra y le dejó como herencia grandes terrenos que hoy trabaja, el costarricense de hoy 61 años, asegura que no tiene que padecer lo que muchos otros han tenido que pasar.

Años después, el recordado actor de "Teresa" (1989-1990) que compartió créditos con Salma Hayek reapareció y habló y reveló cuáles fueron los verdaderos motivos que lo llevaron a abandonar el medio artístico; y en mayo de 2020, Rafael Rojas dijo a "De Primera Mano" de Grupo Imagen TV:

"Más que todo el manejo de chismes, lo hice más que todo por mis hijas, y la verdad que a mí no me gustaría dar réplica a cosas así". Por otro lado, el actor que inició su carrera en México tras su debut en la telenovela "Martín Garatuza" (1986) como César de Villaclara y en cine con "La Segua" (1984) como el Teniente José Corona, dejó claro que no tiene la necesidad de soportar "bajezas", pues tiene una vida muy solvente y no necesita trabajar en la actuación.

"No tenía necesidad, bendito Dios mi abuelo me dejó tierras, me enseñó a sembrar y me dejó muy acomodado", mientras agradeció las declaraciones en favor de él que en su momento dio su paisana, la famosa actriz y cantante Maribel Guardia.

Y por tanto hizo hincapié en sus ex compañeros actores tengan que aguantar de todo dentro de la profesión y dijo: "No tenía necesidad de seguir con eso, pobres de mis compañeros que tienen esa necesidad", pues los compadeció.

Además, el actor que tiene en su haber un total de 26 telenovelas, 18 películas -siendo la última en 2017-, 5 programas unitarios entre Televisa y TV Azteca y 4 obras de teatro, agradeció tener un radical cambio de vida y alejarse del espectáculo, pues realmente no hacía lo que le gusta:

"Realmente hasta me siento un poco agradecido de que realmente no estaba en lo que me gustaba y después fui a Costa Rica. Tenía unas herencias ahí abandonadas, las vi, y dije: 'Yo no tengo ninguna necesidad de nada'...".

Por otro lado, y tras haber hecho declaraciones a la prensa hace algunos años, de 2020 a la fecha, ya no está dispuesto a hacer más declaraciones sobre su vida: "No tengo por qué andar dando replica ni explicaciones, lógicamente no me gustó y para prueba está el tiempo. Voy a cumplir 60 años y estoy de poca madre. Quisiera ver a la gente que decía que yo era un adicto".

