Rafael Nieves el octavo eliminado de La Casa de los Famosos y Niurka Marcos podría regresar

Diferentes emociones se vivieron ayer en La Casa de los Famosos, Rafael Nieves se convirtió en el octavo eliminado tras la nueva dinámica en la que el público votaría a favor por uno de los nominados, siendo el oriundo de Hermosillo, Sonora, el expulsado del reality show de Telemundo. Recientemente Niurka Marcos, confesó que podría regresar.

Como cada semana, fueron cuatro los participantes nominados; Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Rafael Nieves e Ivonne Montero. Sin embargo, esta última fue salvada por el líder de la semana, Toni Costa, quien además tiene inmunidad. Con la eliminación del actor de 'Rosario Tijeras', el cuarto morado pierde a otro de sus integrantes, teniendo una desventaja con el cuarto azul en donde quedan más integrantes.

El primero en ser savado por el público fue Salvador Zerboni, quien no fue muy bien recibido, ya que Laura Bozzo se mostró poco empática al ver al villano de telenovelas entrar por la puerta de La Casa de los Famosos.

Luego de que Héctor Sandarti diera a conocer que Rafael Nieves era el octavo eliminado de La Casa de los Famosos, Daniella Navarro se mostró muy conmovida por la salida de su compañero y amigos. Sin embargo, Rafael Nieves le pidió que se calmara y que luchara por coronarse como la ganadora del reallity.

Actualmente dentro de La Casa de los Famosos quedan; Ivonne Montero, Laura Bozzo, Toni Costa, Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Lewis, Nacho Casano y Natalia Alcocer, siendo los favoritos del público los tres primeros.

Niurka Marcos podría regresar a La Casa de los Famosos

Fue el pasado 22 de junio que Niurka Marcos tuvo que abandonar La Casa de los Famosos en medio de una polémica, sin embargo, la vedette cubana podría regresar al reallity, tras ser considerada una de las favoritas para ganar los 200 mil dólares. Según reportes de algunos medios la salida de la bailarina provocó que el rating del reality se viniera abajo por lo que recientemente la producción del programa lanzó una cuesta en Twitter en donde se le pidió al público por votar por el regreso de alguno de los integrantes eliminados; Brenda Zambrano, Mayeli Alonso, Luis Potro Caballero y Niurka Marcos, siendo está última la absoluta ganadora.

El 62 % pide el regreso de Niurka Marcos en La Casa de los Famosos, por lo que la vedette no dudó en compartir los resultados de la encuesta a través de sus redes sociales en donde aseguró que era una batalla más ganada. "Una batalla más ganada en La casa de los famosos; no me imagino sin ustedes bebenius", escribió Marcos.

