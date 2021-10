Rafael Amaya revela el motivo que lo hizo regresar a la televisión

Tras su regreso a la televisión con una participación especial en la serie “Malverde: El Santo Patrón” luego de casi tres años de ausencia, Rafael Amaya reveló al fin cuál fue el motivo que lo hizo volver a la pantalla chica luego de mantenerse alejado del medio del espectáculo para rehabilitarse de su adicción a las drogas.

En un Live que el actor mexicano realizó con People en Español desde su cuenta de Instagram dio a conocer que estaba muy tranquilo viviendo su vida y reintegrándose a sus cosas cuando se enteró de algo que inmediatamente lo hizo tomar el teléfono para comunicarse con Telemundo y buscar un acuerdo que asegurara su regreso a la televisión.

El último trabajo de Rafael Amaya en la TV había sido con la séptima temporada de “El Señor de los Cielos” y después se alejó para enfocarse en estar bien él mismo, pasando por una larga rehabilitación, y fue justo después de ésta que se enteró que Telemundo preparaba su primera serie de época, la cual trataba sobre la historia de Jesús Malverde, y fue ese el motivo por el que el actor decidió volver.

Podría decirse entonces que los fans de Rafael Amaya le deben a “Malverde: El Santo Patrón” que el histrión duranguense haya regresado este año a la pantalla chica, pues en la charla con People en Español él aseguró que quería ser parte de la series pues Jesús Malverde es un personaje muy ligado a Aurelio Casillas y “El Señor de los Cielos”.

“Es el mismo universo de lo que hemos estado contando. Siempre nos atrevemos a contar historias de mitos, de mitos, de leyendas, y yo quise ser parte de ‘Malverde’ porque (para) el personaje que yo he interpretado, como ‘El Señor de los Cielos’, ha sido el ser supremo de ellos, y no sé, algo me decía que yo tenía que ser parte de este proyecto, y sobre todo de la mano de Telemundo y quería que mi regreso fuera con mi familia, con Telemundo, que siempre me han apoyado”, dijo.

Rafael Amaya contó también cómo fue su retorno a los sets de grabación después de un largo tiempo y sostuvo que se sintió como los niños que se van de vacaciones y regresan a clases después de un tiempo.

“Me encontré con muchos compañeros con los que ya había trabajado antes, me sentí muy acogido, con mucho amor, un recibimiento espectacular, a pesar de que ellos ya llevaban varios meses de trabajo, ya estaba un poco saturados, pero me recibieron con los brazos abiertos, me sentí en casa”, agregó el actor.

Sobre Pedro Fernández, el protagonista de “Malverde: El Santo Patrón”, Rafael Amaya sólo tuvo palabras de agradecimiento y al trabajar con él se dio cuenta del tipo de persona que es. Los personajes de ambos actores tienen una gran relación en la serie, pues Teo Valenzuela, se convierte en uno de los hombres de confianza de Jesús Malverde: “Es una maravillosa persona, muy generoso, es un gran, gran artista, siempre brindándome la mano, muy atento”, dijo.

Respecto de Teodoro Valenzuela, Rafael Amaya indicó que es un personaje de pocas pulgas, “es como el tatarabuelo de Aurelio Casillos, le gusta el trasiego, la trampa, por ahí va”, señaló. El actor no reveló durante cuántos capítulos saldrá su personaje, aunque confirmó que sí fue una participación especial.

