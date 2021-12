Rafael Amaya mantiene esperanza de volver a ser El Señor de los Cielos

Tras levantar revuelo por aparecer en una portada de revista, Rafael Amaya habló sobre sus proyectos profesionales ahora que ha regresado a la televisión y destacó el hecho de que aún no le cierra las puertas a “El Señor de los Cielos”, serie que lo lanzó al estrellato internacional.

Pese que muchos de sus fans consideran que el haber interpretado a Aurelio Casillas sí influyó en su caída en los vicios, para el actor no es así y mantiene la esperanza de volver a ser “El Señor de los Cielos” en la exitosa serie de Telemundo, la cual, tentativamente, finalizó en la séptima temporada.

Sin embargo, aunque Aurelio Casillas aparentemente falleció en la trama en la última entrega, Rafael Amaya no descarta que lo “revivan” y por ello mantiene la esperanza de volver a encarnarlo y regresar en una octava temporada, pues, adelantó, ya está en pláticas.

En entrevista con People en Español, el sonorense señaló que el público sigue pidiendo al “Señor de los Cielos” y por ello hay negociaciones con Telemundo para ver si se realiza la octava entrega, aunque tengan que traer de la muerte a Aurelio Casillas pues en la ficción, todo es posible.

“Estamos en eso. Depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo”, aseguró Rafael Amaya, quien admitió que él también anhela regresar.

No es la primera vez que el actor mexicano habla sobre una posible nueva temporada de “El Señor de los Cielos” y ello ha puesto a soñar a los seguidores de la serie, que lo identifican con el papel de Aurelio Casillas pese a que ya interpretó a otro personaje en su regreso a la TV.

Recientemente, Rafael Amaya participó en “Malverde: El Santo Patrón” con el papel de Teo Valenzuela y ello significó la primera vez en años que dejó de lado a Aurelio Casillas, en un proyecto en el que buscó la manera de participar.

“Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots… Nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición”, dijo.

Rafael Amaya también habló sobre cómo fue cayendo en la vida de excesos, el alcohol y las drogas, lo que lo hizo alejarse un tiempo considerable de la pantalla chica para rehabilitarse. Hoy, puede decir que está completamente recuperado.

