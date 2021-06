Rafael Amaya desmiente que Aurelio Casillas lo llevara a las adicciones

Tras superar sus adicciones, a Rafael Amaya se le ha visto muy recuperado y con muchas ganas de retomar su trabajo en la televisión, sin embargo, hay quienes todavía se preguntan si su personaje de Aurelio Casillas fue el culpable de que se le moviera el piso y cayera en los vicios.

El protagonista de la serie de Telemundo “El Señor de los Cielos” sabe muy bien cuáles fueron las etapas y las decisiones que lo llevaron al abismo y es por ello que desmintió que este popular personaje haya sido quien lo llevó a caer en las adicciones.

Luego de firmar un nuevo contrato con Telemundo Global Studios, Rafael Amaya concedió una entrevista al programa “Hoy día” donde habló abiertamente sobre su proceso de rehabilitación y sobre los rumores que se han dado alrededor de él durante el tiempo en el que estuvo ausente, entre ellos, el que concierne a Aurelio Casillas.

El actor fue tajante cuando se le cuestionó sobre si este rol lo había sacado un poco de la realidad, pues algunos aseguraban que ya se creía Aurelio Casillas realmente, por lo que desmintió estas versiones e indicó que el único responsable de lo que le pasó fue él mismo.

“No fue el personaje, fui yo; la decisión fue mía, no era Aurelio. Se entrena para dejar el personaje en el clóset, pero sí me deje llevar por muchas cosas como la vanidad, el materialismo y el ego“, fue lo que dijo de manera contundente el histrión originario de Hermosillo, Sonora. Mira la entrevista a partir del minuto 23.

Rafael Amaya sostuvo que no fue una cuestión de “perder el piso“, sino que más bien dejó de importarle todo lo que hacía y las personas a las que veía, incluso su trabajo, por lo que tuvo que lidiar con esta situación y con sus adicciones, pues reconoció que no supo manejar la fama que obtuvo con “El Señor de los Cielos“.

“No hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego, porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento… No tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos… Fui yo, traía arrastrando muchos problemas sin saberlo“, agregó el actor mexicano.

Durante el tiempo en el que estuvo en rehabilitación, Rafael Amaya sufrió un cambio desde el interior pues aseguró que se acercó a Dios y que ello le dio fuerza para continuar en su proceso, pues las adicciones no son algo que se curan de la noche a la mañana, sino que hay que luchar con ellas todos los días.

“Estoy viviendo el ‘sólo por hoy’, porque soy un alcohólico en recuperación… Es un proceso de día a día, desde que me levanto le doy gracias a Dios y le pido que me dé fuerza, y cuando me acuesto le vuelvo a agradecer”, aseveró el histrión, quien será visto próximamente en la pantalla chica en la serie “Malverde: El Santo Patrón”, donde hizo una participación especial.

