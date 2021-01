Rafael Amaya ¿Será contratado para proyectos televisivos?

Después de tres meses de recuperación en la Clínica de rehabilitación “Clínica Baja del Sol”, propiedad del ex boxeador Julio César Chávez, la mánager del Rafael Amaya actor de Telemundo, Karem Guedimin, habló sobre la posibilidad de que el actor vuelva a la televisión.

"Ahorita no tenemos planes porque ahorita estamos primero esperando que salga bien de esto, que creo que es lo más importante", dijo la mánager del actor Rafael Amaya para el programa que conducen Carlos Adyan y Ana Jurka, ´En casa con Telemundo´.

“Sí hay muchas propuestas por muchos lados, pero o sea como de ahorita qué vamos a hacer no te puedo decir algo claro porque no hay. Todavía sigue en este proceso y hasta que esté bien es cuando creo ya tenemos que armar acción de qué es lo que debería de hacer o no", aseguró Karem Guedimin.

Las claves de Rafael Amaya para vencer sus adicciones

Los fanáticos de la serie de “El señor de los cielos”, fue un proyecto que dio mucho rating a Telemundo, y es por eso que los televidentes quisieran ver de nuevo a su actor estrella que dio vida al legendario Aurelio Casillas, apareció de sorpresa en la serie, en caso de volver a transmitir una octava temporada.

Recordemos el Señor de los cielos cautivó a sus seguidores con su personaje, y por ese motivo decidió lanzarse de empresario y se enfocó en abrir una tienda de ropa la cual lleva por nombre Rafael Amaya Western Style.

Fue en su tienda donde plasmó las ideas en su marca de ropa que llevó de la pantalla a la vida real, ya que en la misma se vende ropa inspirada en su personaje de Aurelio Casillas, lo cual lo llevo a la cima en ventas.

A pesar de que su personaje le dio mucha más fama de la que ya tenía, el actor dijo que el ya tenía un estilo de vida parecido a su personaje. Dejó en claro que es su vida, sus amigos, su familia ya que el creció viendo a su padre usar botas, chaleco, camisas con el mismo estilo vaquero al igual que su personaje y sombreros.

Aclaró que su línea de ropa sirve para cualquier tipo de eventos para la gente que si les gusta ese estilo y aseguró que la podrían usar hasta para casarse, dijo entre risas en una entrevista para Al Rojo Vivo.