Rafael Amaya, El Señor de los Cielos, habla de su regreso a la televisión

Muy elegante, de traje y corbata, Rafael Amaya concedió su primera entrevista para hablar de su regreso a la televisión tras firmar un nuevo contrato con la cadena Telemundo hace apenas unos días, con lo que inicia una nueva etapa con dicha empresa.

El actor duranguense hizo una aparición en el programa “Hoy Día” para platicar sobre este acuerdo y sobre los proyectos que vendrán a partir de ahora, además de abundar sobre cómo se encuentra ahora y la forma en que superó sus adicciones.

De entrada, Rafael Amaya, quien se hiciera famoso por su personaje de Aurelio Casillas en la serie “El Señor de los Cielos”, lució muy pulcro y guapo con un sobrio traje negro a cuadros con el que se vio muy formal y elegante, haciendo gala de su encanto en el set.

Lee también: Rafael Amaya regresa a Telemundo, ¿lo hará a El Señor de los Cielos?

El galán fue recibido por los conductores del matutino de Telemundo, quienes le reiteraron la bienvenida a la televisora luego de estar ausente por un tiempo después de la séptima temporada de “El Señor de los Cielos”, tiempo que empleó para rehabilitarse de sus adicciones y también, dijo, para acercarse a Dios.

Rafael Amaya apareció más maduro emocionalmente y se sinceró durante la entrevista, pues reconoció que llegó un momento en el que perdió el piso y se dejó llevar por muchas cosas, entre ellas la fama y todo lo que le ofrecía el contexto en el que se desenvolvía, pero excusó a Aurelio Casillas de todo esto.

“No fue el personaje, fui yo. La decisión de fue mía, no era Aurelio. Nos entrenan para dejar el personaje en el closet o donde sea, quitarte los zapatos o cuando te bañas y ya está, pero sí me dejé llevar por muchas cosas, como la banalidad material, el materialismo, el ego, el vanagloriarse”, comentó el también actor de “La Reina del Sur”.

Cuando le cuestionaron si se había dejado arrastrar por el éxito, Rafael Amaya hizo una reflexión y señaló que ello dependía del concepto que se tuviera de este término: “El éxito es ahorita. Ahorita es porque tengo salud, tengo a mi familia, tengo un compromiso en mi trabajo”, agregó.

Lee también: La temporada 4 de Élite llega con nuevas caras, frescura, excesos y vicio

El histrión reconoció que llegó un momento en que perdió el rumbo y la responsabilidad en el trabajo y en sí mismo: “Simplemente era no importarme, no tener compromiso con la vida, con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, con nada, no me importaba porque se me vinieron muchas cosas encima, no hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego y la confianza son los peores enemigos del talento”.

Su retorno será en "Malverde"

Rafael Amaya luce renovado y totalmente recuperado para encarar esta nueva etapa en su vida pero admitió que tocó fondo y agradeció a las personas que estuvieron con él en los peores momentos y lo ayudaron a salir del hoy en el que estaba y está listo para lo que venga.

“Me siento muy contento, muy agradecido por otra oportunidad y estar en buenos proyectos siempre originales. Ahora voy a estar en "Malverde: El Santo Patrón", en una participación especial… Me siento nervioso y muy emocionado, pero siempre agarrando el toro por los cuernos.”