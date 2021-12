Rafael Amaya: Cómo va su recuperación tras regresar a la televisión

Luego varios años en los que luchó contra sus adicciones, Rafael Amaya regresó este 2021 a la televisión y se le vio en la serie de Telemundo “Malverde: El Santo Patrón” con el personaje de Teo Valenzuela, un bandolero que se alía con Jesús Malverde, sin embargo, a muchos les ha quedado la duda si se encuentra recuperado totalmente.

Para ello, el cantante Roberto Tapia, amigo muy cercano del protagonista de “El señor de los Cielos”, fue cuestionado recientemente sobre cómo va la recuperación de Rafael Amaya tras reincorporarse a la TV y retomar la actuación y sin dudarlo respondió a las preguntas, dando el parte de cómo ve a su compadre.

Fue en una entrevista con Imagen Televisión que el cantante dio a conocer cómo va la recuperación de su amigo luego de incorporarse a su trabajo en la actuación y tras pasar un tiempo alejado de la vida pública para rehabilitarse de su adicción de las drogas.

Fue el programa “De primera mano” el que presentó las imágenes de la entrevista con Roberto Tapia, donde le preguntaron por Rafael Amaya, a quien se le vio en “Malverde: El Santo Patrón” pero ha mantenido un bajo perfil en redes sociales, por lo que se sabe poco de cómo se encuentra.

Hay que recordar que Roberto Tapia fue una de las figuras importantes que ayudó al actor mexicano a salir adelante y dejar atrás las adicciones para recuperarse como persona y seguir con su carrera, e incluso, realizaron una gira juntos por Estados Unidos.

“Mi compadre está muy bien, ustedes ya se dieron cuenta que está trabajando, ya volvió a lo suyo y sigue preparándose para más proyectos”, comentó el cantante sobre Rafael Amaya, y al ser cuestionado sobre su papel en la recuperación del actor, mencionó que siempre ha tratado de hacer el bien con las personas que lo necesiten.

“Yo me siento feliz de hacer el bien, creo que ese debe ser nuestro propósito de los seres humanos, hacer el bien sin importar a quién, nada más de corazón hacer las cosas, pero bien, así es como siempre he procurado actuar y creo que no me equivoqué”, agregó Roberto Tapia.

Al solista lo une una gran amistad con el histrión que encarnara a Aurelio Casillas, por lo que más que un amigo lo ve como un hermano y está muy agradecido que ello sea mutuo con el actor sonorense, quien renovó hace unos meses su contrato con Telemundo.

“Su familia es mi familia, mi familia es la familia de él, entonces hay muy bonita hermandad entre nosotros”, dijo, al tiempo que señaló que la gira que realizaron juntos por Estados Unidos ya finalizó y por el momento no hay planes de realizar una segunda temporada con Rafael Amaya ya se reincorporó a sus proyectos en la televisión y cada quien hace lo suyo.

