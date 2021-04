¿Quién mató a Sara? sigue arrasando en Netflix y se mantiene en el top 10

A menos de un mes para el estreno de la segunda temporada, la serie mexicana de Netflix “¿Quién mató a Sara?” continúa arrasando en la plataforma de streaming más importante del país al mantenerse dentro de las producciones más vistas por parte del público.

El thriller ha atrapado a millones de espectadores a escala mundial y al parecer cada día son más los que se animan a verlo para descubrir la razón por la que ha cautivado y terminan enganchados, esperando el lanzamiento de la secuela, la cual llegará a Netflix el próximo 19 de mayo.

Desde su estreno en marzo pasado, “¿Quién mató a Sara?” atrajo la atención de los suscriptores de la plataforma que quedaron atrapados desde el primer capítulo de la historia y que ahora todavía mantienen a la serie en el top ten de lo más visto, junto con otras producciones.

Lee también: Quién mató a Sara y cómo surgió la historia del thriller que ha cautivado a millones

“¿Quién mató a Sara?” comparte la lista de los 10 más vistos con títulos como “Minions”, la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”, “The Walking Dead”, “Dime cuando tú”, “Pasajero inesperado”, “Te veo”, “Yo soy Betty, la fea”, “Amor y Monstruos” y “Sombra y hueso”, ocupando el séptimo puesto.

Y es que la manera en que está contada la historia en “¿Quién mató a Sara?” engancha de manera inmediata a los espectadores, sumado al gran trabajo del elenco, que con sus interpretaciones ha logrado terminar de cerrar la atmosfera de misterio que acompaña a la serie, en la que todavía no se ha respondido la pregunta más importante.

El éxito de la serie es algo que no se habían imaginado ni los productores de este thriller, que no suponían el alcance que tendría ni que llegaría a liderar el top ten mundial por varias semanas, pues incluso ha llegado a ser la más popular en países donde no se habla español.

Gran parte de este éxito se lo deben al guion creado por José Ignacio Valenzuela, quien tomó como base las novelas policiacas de la aclamada escritora Agatha Christie, en las cuales todo gira y se desarrolla sobre la muerte de un personaje y brinda elementos al lector para tratar de descifrar de quién se trata.

Lee también: Leo Deluglio y su afortunado debut en Netflix con Quién mató a Sara

“Fueron las novelas policiales en donde hay un enigma muy poderoso al principio, hay un puñado de personajes todos sospechosos, todos con la posibilidad de haber cometido ese crimen, pero solamente uno de ellos fue”, reveló José Ignacio Valenzuela hace unas semanas en entrevista con “Televitos”.

Los protagonistas de la historia también han presumido en sus redes sociales los alcances que ha tenido la serie. Tal es el caso de la actriz Carolina Miranda y el actor Manolo Cardona, quien lleva el papel principal, el de Ale Guzmán, hermano de Sara, que seguramente descubrirá todo en la secuela, la cual ya está muy próxima.