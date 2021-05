Quién mató a Sara deja más preguntas tras estreno de segunda temporada

Si pensabas que el misterio de “¿Quién mató a Sara?” se terminaría con la segunda temporada estabas muy equivocado. Si eres de los fanáticos de la serie mexicana de Netflix a esta hora seguramente ya “devoraste” los ocho nuevos capítulos y te quedaste con más preguntas que respuestas.

El estreno de la segunda temporada del thriller resuelve la pregunta que le da nombre, pero también da pie a especulaciones sobre una tercera entrega, aunque habría que esperar los número de audiencia para que Netflix decida si va o no por una más.

Fiel al estilo que manejó en la primera temporada, “¿Quién mató a Sara? 2” no deja de sorprender con giros inesperados y más misterios que se desarrollan a lo largo de los capítulos, donde poco a poco se revela la identidad del asesino, pero también deja más preguntas.

El último capítulo de la primera entrega sembró las bases para la secuela y dio algunos detalles del accidente de Sara, que generó muchas de las llamadas “teorías de la conspiración”, y una de ellas era que no murió, pese a haber caído desde una altura considerable cuando se rompe el paracaídas.

Los primeros dos episodios de “¿Quién mató a Sara? 2” se centran en dar a conocer datos sobre la personalidad de Sara y da pie a otra cuestión: ¿Quién era Sara en realidad? Alex Guzmán, encarnado por Manolo Cardona, está cada vez más confundido tras saber algunas cosas de su hermana que no se imaginaba.

El misterio se hace más oscuro con cada una de las pistas que aporta la historia y que enredan todavía más, la trama, y hasta el penúltimo episodio la pregunta no se ha respondido acertadamente, pero para los más osados, ya hay un sospechoso en mente.

Pero no sólo los secretos de Sara salen a la luz, también los de los otros personajes, y ello hace que cualquiera se mantenga como el posible culpable del asesinato, por el cual Alex Guzmán pagó 18 años en la cárcel.

Fiel al estilo de las novelas de detectives de Agatha Christie, José Ignacio Valenzuela, creador de “¿Quién mató a Sara?”, no deja que nada se le escape y mantiene el misterio hasta el final para lograr tener a los espectadores al filo del sillón y casi sin respirar, en su búsqueda por saber la verdad y las razones.

¿Quedarán los fans satisfechos con la respuesta? No se sabe, y lo que tampoco está claro es si habrá una temporada tres, pues la serie más exitosa de Netflix de habla no inglesa termina como lo hacen todas las historias de este género: con un final abierto que puede o no tener continuación.