Quién gana más en Hoy, Andrea Legarreta, Galilea Montijo o Raúl Araiza

La incertidumbre y curiosidad sobre el sueldo de conductores como Andrea Legarreta, Galilea Montijo o Raúl Araiza por su participación en el programa "Hoy", siempre ha existido, y recientemente se revelaron algunas cifras que en su momento, 'El Negro' desmintió.

Pues varios medios de comunicación se dieron a la tarea de investigar información sobre cuál es el sueldo que perciben estos tres conductores mexicanos que han dejado huella en la televisión mexicana con más de veinte años de carrera artística, específicamente desde que forman parte del matutino de Televisa.

Por su parte, Andrea Legarreta debutó como conductora de "Hoy Mismo" en la sección de Espectáculos cuando el finado periodista Guillermo Ochoa era el titular del programa de revista y noticiero. Lo que, luego de haber debutado como actriz de telenovelas, la llevó a ocupar un importante lugar dentro de dicho show televisivo.

Por lo que es la conductora más antigua de "Hoy" y eso, le ha valido las críticas de muchos haters que quisieran ver caras nuevas en el matutino y hasta la tachan de ser una de las favoritas de los ejecutivos de la televisora de San Ángel.

Y según el portal Ella+El, la también esposa del cantante Erik Rubín y madre de sus dos hijas Mía y Nina, estaría ganando la cantidad de 42,500 dólares anuales, lo que al momento, equivale a la estratosférica cantidad de 931,21.75 MXP (pesos mexicanos), algo así como 77,601.82 pesos mensuales.

Otros medios, manejan que es la cantidad de 50,000 pesos mensuales que percibe Andrea Legarreta por su presencia en "Hoy", que se suma a algunos ingresos extras por os patrocinios que hace.

En cuanto a la tapatía Galilea Montijo quien figuró por primera vez en el matutino más visto de México, en 1999 y luego retomó la conducción de lleno en el programa desde 2008 a la fecha, se sabe que pese a la presencia de Andrea Legarreta, se ha convertido en una de las conductoras favoritas del programa de revista, y eso la ha puesto en el ojo del huracán con cada suceso relevante en su vida personal así como en la profesional.

Y de acuerdo con el portal Terra.com, Galilea estaría cobrando la cantidad de 200,000 MXP mensuales por su participación en el programa, luego de convertirse en una de las conductoras más queridas. Pero no serían todas sus ganancias, pues gracias a diversas campañas de publicidad, estaría percibiendo 20 mil pesos más cada mes. Incluso, junto al periodista yucateco (de Yucatán, México) Carlos Loret de Mola, Galilea Montijo colabora en la plataforma Latinus, lo que le estaría redituando más ingresos.

Y claro, como la también actriz ha sido objeto del foco público, según el periodista Julio C. Roa, los ingresos de la guapa conductora, ascenderían a no menos de 3 millones de pesos mexicanos anualmente. Por tanto, estas cifras, la convierten en una de las celebridades mejor pagadas de la empresas que lidera Emilio Azcárraga Jean.

Un tercer conductor que gracias a su comicidad y tenacidad ha echado raíces en el matutino, es Raúl 'El Negro' Araiza, de quien se dice en diversos medios, que percibe un sueldo de 450 mil pesos mexicanos al año por su participación en el programa que ha quedado bajo la producción de Andrea Rodríguez.

No obstante, el hijo de la primera actriz Norma Herrera ("Diseñando tu Amor" -2021-), ha desmentido las cifras publicadas en varios medios; pues dejó ver que la última vez que habría hecho declaraciones en los medios se metió en problemas y aseguró que el hecho de ventilarse sus sueldos, pondría en riesgo sus vidas, debido a la delincuencia que hay en todo el país.

"La verdad es que somos muy trabajadores. Ustedes ven todo lo que yo he chambeado en mi carrera y he ganado. Esta carrera es sumamente inestable. Todos la hemos pasado muy duro; a veces hemos tenido que vender algo y a veces estamos más acolchonados, pero no, es mentira".

Por otro lado comparó al matutino y a la televisora con medios estadounidenses, lo que los pondría muy por debajo de estos: "Si fuera este el medio americano, en nuestras mismas posiciones, entonces sí", aseguró el conductor ante las cámaras del periodista Edén Dorantes.

