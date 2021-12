Quién es la Máscara llegó a su fin y Apache fue el ganador del show

Tres de los 18 personajes que iniciaron en la tercera temporada de "¿Quién es la Máscara?" y uno más que apareció a mitad de la competencia del reality, fueron los últimos en sacar las lágrimas del panel de investigadores que estuvo conformado por Carlos Rivera, Mónica Huarte, Juanpa Zurita y Yuri y por ser el favorito de los cuatro, Apache fue el último en quitarse la máscara, el ganador.

Apache, La Hueva, Gitana y Hombre de Piedra fueron los personajes más entrañables de la tercera temporada de "¿Quién es la Máscara?" 2021 y las emociones estuvieron a flor de piel; por parte del panel de investigadores.

La primera personalidad descubierta fue Hombre de Piedra, resultado ser la cantante regiomontana Gloria Trevi, y como dijo desde un principio Yuri cuando se escucharon los primeros pasos del personaje y puso a temblar al foro, debajo de ese disfraz de piedra estaba una mujer.

La segunda en aparecer en el escenario de "¿Quién es la Máscara?" -el programa con el secreto mejor guardado de la televisión-, fue Gitana, quien además lució su voz junto a las cantantes de los legendarios grupos Pandora y Flans, además de hacer desvariar a los investigadores por su acento de española, colombiana o de barrio de México.

Y aunque el fandom descubrió desde un primer momento qué personalidad se encontraba debajo de la máscara de Gitana, lo sorprendente es que, en su apuesta final, ninguno de los expertos logró identificar de quién se trataba; pues Carlos Rivera se inclinó por Sofía Reyes, Yuri dijo que era Fernanda Castillo, mientras que Juanpa Zurita aseguraba que era Camila Sodi, Mónica Huarte apostó por África Zavala.

Pero la realidad es que debajo de la personalidad de Gitana, estaba la actriz y cantante Gala Montes, quien este 2021 protagonizó junto a Juan Diego Covarrubias, la telenovela "Diseñando tu Amor" bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

Posteriormente fue La Hueva quien salió al escenario y cantó con Yuri, y entre sus pistas dio una que hizo desvariar a los investigadores y a los seguidores del programa, pues en redes sociales, buscan quién podría ser si no era quien se pensaba desde un principio. La Hueva ganó el tercer lugar en la tercera temporada del reality y resultó ser el actor y cantante Emilio Osorio, quien se llevó el segundo lugar de la temporada en el décimo y último programa del reality show.

Los pronósticos para La Hueva estuvieron así: Carlos se fue por el cantante Joaquín Bondoni, Yuri y Juanpa Zurita apostaron por Emilio Osorio y Mónica Huarte no quitó el dedo del renglón diciendo que se trataba de Sergio Mayer Mori, ganando esta vez, Yuri y Juanpa Zurita.

El último en salir a darlo todo en el escenario, fue Apache, quien lució su extraordinaria voz junto al investigador y exitoso cantante Carlos Rivera y Reik, con quienes se puso romántico. Y mientras el público apostaba porque Apache se llevara el triunfo, los pronósticos estuvieron así:

Todos los investigadores se fueron por Kalimba, pues por primera vez, todos estuvieron de acuerdo en coincidir en una misma personalidad que además fue el ganador absoluto de la tercera temporada de "¿Quién es la Máscara?".

¡Sí!, debajo del disfraz y la máscara de Apache, estuvo el cantante Kalimba, quien desde el primero hasta el décimo programa enamoró al panel de investigadores y al público que siempre estuvo apostando porque se trababa de Kalimba.

La tercera temporada de "¿Quién es la Máscara?" -el reality show con el secreto mejor guardado de la televisión-, ha llegado a su fin; no obstante, es probable que el show regrese en 2022 con nuevos personajes y nuevas sorpresas que seguramente dejarán a los fanáticos en shock.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!