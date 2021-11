Quién es la Máscara eliminó a dos estrellas en su cuarto show; Vadhir Derbez el invitado de la noche

La noche del pasado domingo, se vivió el cuarto show de la tercera temporada de "Quién es la Máscara", y para sorpresa de los investigadores, ellos fueron las estrellas que se eliminaron que pusieron a sudar a los famosos expertos en adivinar las pistas.

La primera sorpresa de la noche, fue la presencia de Vadhir Derbez, quien fue participante y ganador de la primera temporada de "Quién es la Máscara" (2019), que se unió al panel de investigadores para hacer sus apuestas sobre las personalidades que se encuentran debajo de los personajes.

Acto seguido, el primer triple combate, estuvo a cargo de Jocho, Carnívora y Gitana, quienes engalanaron el escenario a ritmo de "No se me quita" (2019) de Maluna y Ricky Martín, de "Heart Of Glass" de Miley Cyrus y "Only Girl" de Rihanna.

El personaje salvado por el panel de investigadores conformado por Yuri, Mónica Huarte, Juanpa Zurita y Carlos Rivera fue Carnívora, quien los sedujo con sus encantos. En tanto, el primero duelo de Máscara contra Máscara fue protagonizado por Jocho y Gitana, quienes interpretaron "Y llegaste tú" de la Banda "El Recodo". Por su parte, el público presente eligió seguir viendo a Gitana, por lo que Jocho fue quien tuvo que quitarse la máscara.

Los pronósticos apuntaban a que Jocho podría ser el cantante venezolano Carlos Baute, el conductor Franco Escamilla y el actor Gabriel Soto y Emmanuel Palomares. Y otra vez más, Carlos Rivera acertó en su predicciones, pues abajo del traje de Jocho estaba el actor Emmanuel Palomares.

Las emociones continuaron ante el segundo triple combate que estuvo a cargo de Apache, Sirena y La Hueva, personajes encargados de poner a vibrar a los investigadores, a Vadhir Debez quien fue el invitado de la noche y al público presente.

Los investigadores apostaron por seguir viendo actuar cada domingo a Apache, mientras que el público quedó encantado con la participación de La Hueva; motivo suficiente para que fuera Sirena quien se quitar la máscara.

En el segundo duelo Máscara contra Máscara se escuchó el tema "Dime cómo quieres" de Christian Nodal y Ángela Aguilar, que supieron llevar muy bien ambas estrellas.

Y los pronósticos del panel de investigadores, esta vez no acertaron aunque anduvieron muy cerca; pues todo parecía indicar que bajo la máscara de Sirena, podría estar Aracely Arámbula, Maribel Guardia Biby Gaytán o Mariana Treviño, según dijeron los investigadores.

Pero la sorpresa fue que esta vez, ningún investigador logró descifrar quién se encontraba debajo del traje de Sirena. Y esta vez, Sirena tuvo vida gracias a la actuación de la actriz y cantante Lorena Herrera.

