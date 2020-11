¿Quién es la Máscara? Itatí Cantoral y los eliminados de la noche

El programa dominical de '¿Quién es la Máscara?' llegó a su quinta emisión la noche del pasado domingo 08 de noviembre y así como los cuatro programas anteriores, estuvo plagado de emociones. La invitada especial de la noche que se unió al panel de investigadores, fue Itatí Cantoral, quien hizo de las suyas apostando por varios famosos al mismo tiempo.

El reality conducido por Omar Chaparro, empezó con su primer triple combate que estuvo encabezado por las actuaciones de Unicornio, Oso Polar y Xolo. El elegido de esta primera etapa por los investigadores fue Oso Polar, por lo que Unicornio y Xolo se tuvieron que enfrentar en un duelo Máscara Vs Máscara.

El público presente en el foro de televisión, salvó esta vez a Unicornio y Xolo fue quien tuvo que quitarse la máscara. No sin antes, seguir confundiendo a los jueces con la interpretación de "Inolvidable" de la fallecida Diva de la Banda, Jenni Rivera.

Las emociones no pararon en toda la noche, los pronósticos de Xolo apuntaban a varios famosos; Juanpa Zurita apostó por Faisy mientras que Yuri dijo que podría ser José Ron. Las hermosas Consuelo Duval e Itatí (la invitada de la noche) hicieron sus apuestas por Pedro Fernández y Carlos Rivera dijo que podría ser Mane de la Parra; sin embargo, Xolo nunca pudo ser descubierto por los investigadores.

Y para sorpresa de todos, ¡resultó ser el actor Arath de la Torre!, quien definitivamente confundió a los investigadores con sus interpretaciones en diferentes géneros musicales como el grupero y más tarde con "For Sale", el nuevo éxito de Alejandro Sanz y Carlos Vives.

Entre las pistas de Xolo que revelaban su verdadera identidad, destacaron que aunque viene de la Ciudad de México, algunos fragmentos de su corazón pertenecen a los Mayas. Además dijo que tiene un espíritu rebelde y versátil.

El segundo triple combate de la noche fue protagonizado por Disco Ball, Chile Jalapeño y Cerbero. La primera participación de esta segunda parte del programa fue de Disco Ball, quien interpretó el éxito "Blinding Lights" de The Week, enamorando a todos con su desempeño en el escenario.

Posteriormente fue Cerbero quien con su voz aguardientosa interpretó "The Fox (what does the fox say?)" de Ylvis. Y por último Jalapeño llenó de sazón el escenario con una interpretación con mucho sabor nada más y nada menos que de Alejandro Fernández bajo el título de "Sin tantita pena".

El panel de investigadores esta vez elegió seguir viendo en la competencia a Disco Ball, mientras que el público lo hizo con Chile Jalapeño después de enfrentarse con el segundo Máscara Vs Máscara de la noche interpretando en este segundo duelo "Vuela más alto" de OV7.

Así que la segunda sorpresa de la noche se la llevaron todos porque ¡Cerbero, tampoco pudo ser descubierto!

Las pistas de este mítico ser de tres cabezas ahondaron en que era como el aire, que está en todas partes, que es un mal necesario y se rodeaba siempre de caras conocidas. Algunos de los elementos que mostró en sus pistas fueron una camioneta y un calendario. Incluso en pleno escenario abrazó y tiró al piso a Omar Chaparro como símbolo de que ya había tenido contacto con él pero nadie logró descifrar esa señal.

Por su parte Duval dijo que ella quisiera darle un beso en la boca al personaje cuando ya no tuviera la máscara; sin embargo, no lo hizo. Consuelo, también ha sido invitada a pasar un rato divertido con el mismo.

Las apuestas sobre la identidad de Cerbero estuvieron así: Consuelo Duval apostó por Ariel Miramontes 'Albertano', mientras que Juanpa Zurita dijo que se trataba de Chumel Torres; Carlos Rivera se inclinó por Toño de Valdez y Yuri pronosticó que podría ser André Marín o David Zepeda.

Sin embargo, Cerbero causó gran sopresa cuandos se quitó la máscara de las tres cabezas de perro, pues abajo de ese disfraz ¡traía otra máscara! Cerbero es Álex Montiel 'El Escorpión Dorado'.

Por su parte, Itatí Cantoral se subió al escritorio del panel de investigadores cuando se emocionó por ver a algunos personajes o daba su pronóstico de otros. A decir verdad, fue una de las emisiones más divertidas del programa con el secreto mejor guardado de la televisión.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.