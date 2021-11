Las plataformas de streaming han tenido un boom en lo últimos años en los que han ganado terreno a la televisión convencional y representan otro foro donde los nuevos talentos de la actuación pueden desarrollarse en series o películas, pero, ¿sabes qué se necesita para convertirse actor o actriz en estas producciones?

Netflix es el líder en este tipo de plataformas y trabajar en este lugar es un sueño para muchas personas, sin embargo, para poder entrar a actuar en alguno de los proyectos que todos los años se echan a andar hay que cumplir con ciertos requisitos, sobre todo si su objetivo es convertirte en un afamado actor o actriz.

Para nadie es un secreto que para actuar en la televisión, cine o teatro debes tener cierta formación y para hacerlo en el “gigante del streaming” también, por lo que aquí te contamos qué se necesita para convertirse en actor o actriz de Netflix. ¡Toma nota!

Lee también: Cuántos años tiene el actor Armando Araiza y quién es su pareja

Para empezar, si tienes dotes actorales y cuentas con alguna preparación en esta área te será más fácil poder enrolarte en un proyecto de Netflix, aunque si aún no cuentas con este tipo de conocimiento no importa, pues siempre hay productores que están en busca de descubrir nuevos talentos.

En todo caso, hay tres cosas que te pedirán cuando buscas audicionar para un papel en este tipo de formato y que debes tener en cuenta. Es muy probable que te pidan un curriculum vitae y hoja de vida con información personal como tu nombre, datos y tu formación profesional, además de aspectos físicos, importantes a la hora de optar por un personaje.

Asimismo, te pueden llegar a solicitar un book actoral, que no es más que una serie de fotos (cinco, en general) en las que posas en diferentes encuadres. La tercera cosa que se pide es el reel actoral, el cual es un breve video en el que el actor o actriz sale interpretando una escena frente a la cámara.

En caso que ya tengas experiencia en producciones anteriores puedes incluir fragmentos de tu trabajo. Una vez teniendo estos elementos ahora sí es momento de buscar un casting para poder audicionar para algún papel y existen algunas páginas especializadas en publicar este tipo de ofertas.

Lee también: ¿Qué se necesita para ser actor y cuánto cuesta estudiar en el CEA de Televisa?

Dentro de las webs más buscadas por los actores para conseguir castings se encuentran CastingsCineTV, Vibuk, CastingsCineTV México, Casting Talent y Appolo Castings, las cuales suelen publicar convocatorias para audiciones de Netflix.

Convertirse en actor o actriz de Netflix es un sueño para muchos pero debes tener en cuenta que existe alta competencia y que no vas a llegar directamente a protagonizar una serie y convertirte en super estrella pues hay muchos antes que tú y otros que vienen detrás de ti, pero no pierdes nada con intentar y, eso sí, prepararte no está de más.

Síguenos en