Qué pasará en la segunda temporada de La Mujer del Diablo de ViX+

Luego de que se revelara que la serie "La Mujer del Diablo" tenga preparada una segunda temporada para los próximos meses de este 2022, las emociones de los fanáticos están a flor de piel, por lo que ya se vislumbra qué es lo que pasará en esta segunda entrega del productor Carlos Bardasano para ViX+, como una de los proyectos más exitosos para la plataforma.

El elenco conformado por José Ron, Carolina Miranda, Azul Guaita, Adriana Louvier, José Pablo Minor, Mónica Dionne, Samadhi Zendejas, entre otros, volverán a la plataforma de contenido premium en español para continuar con la historia en el pueblo de Villa Clara.

Y es que en esta segunda entrega, Natalia (Carolina Miranda) tendrá que luchar consigo misma luego de haberse enamorado de Cristo Beltrán (José Ron) -el 'villagonista'-, ya que la maestra de primaria -su personaje-, que tenía sus sueños puestos en salir del pueblo y prepararse en el giro del turismo, se ha enamorado totalmente de quien en la primera temporada la privó de su libertad, secuestrándola.

Drama, obsesión, deseos de venganza y la lucha por la supervivencia, serán los elementos que ofrecerá la segunda entrega de "La Mujer del Diablo". Pues Natalia tendrá que buscar la manera de acostumbrarse a vivir con el hombre que le cambió su destino y a quien ama, sin poder esconder sus sentimientos.

Pero así mismo, Natalia Vallejo y Cristo Beltrán vivirán cuestionándose uno al otro ya que viven en un mundo lleno de secretos y engaños. Por otro lado, se sabe que el exitoso serial de ViX+, estará conformada por un total de ocho capítulos y llegará a la plataforma de TelevisaUnivisión el próximo mes de octubre.

El actor José Ron, dio la primicia de la segunda temporada de "La Mujer del Diablo" a través de su cuenta de Instagram, en la que escribió: "Tenemos SEGUNDA TEMPORADA de La Mujer del Diablo. Disponible en Octubre por @vixplus Esto va a estar… [bomba]".

Mientras que su protagonista, Carolina Miranda, también difundió la noticia, no sin antes expresar lo que ha sido para ella protagonizar la serie:

"Protagonizar La Mujer Del Diablo me permitió crear, redescubrir y llevarme al límite como actriz... tremendo equipo en elenco, staff, dirección, fotografía, historia y producción. Gracias a todos los que la han visto, por tantos comentarios tan lindos a mi persona y a mi trabajo, sigo llegando al límite para todos ustedes!!!! #díainternacionaldelactor".

Y luego confirmó: "¡Sí señores! tenemos 2nda temporada de La Mujer del Diablo próximamente el estreno, estén atentos y créanme que esto se pone intenso !!!! @vixplus".

El vídeo que comparte lo que se ve venir en "La Mujer del Diablo 2", fue compartido por el Canal de YouTube ADJORI

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!