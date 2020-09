¿Qué ha sido de la vida de Ignacio López Tarso?

En febrero de 2020, se informaba en "De Primera Mano" programa de espectáculos de Grupo Imagen, que el primer actor Ignacio López Tarso estaba delicado de salud y en entrevista para el mismo programa, su hijo, el también actor Juan Ignacio Aranda, dijo que su padre se encontraba muy bien de salud, sólo que escaso de trabajo, pues con la pandemia el trabajo era cada vez menos.

Incluso, reveló que su padre recibe una generosa cantidad de dinero mensualmente desde hace muchos años por parte de Televisa, empresa para la que el actor ha trabajado por toda una vida. Tras 36 melodramas, 53 películas, 31 obras de teatro hechas desde 1953 a 2017, 3 series de televisión, Don Ignacio López Tarso, es toda una institución en el medio del entretenimiento en México.

Juan Ignacio, también habló de la salud de su padre, al haber sido intervenido quirúrgicamente tras un problema del estómago:

"Está muy bien mi padre, aunque un poco delicado porque pues es un hombre de 95 años, sale poco, se cuida mucho, es muy disciplinado, y tal vez ya no tenga la misma capacidad laboral que antes, pero sigue estando muy bien y si lo cuidan los productores, podría ser un estelar; le están ofreciendo un estelar muy lindo en cine, no puedo decir qué, pero tiene una oferta y es el estelar, pero ojalá y se le haga".

Y en cuanto a la situación laborar que vivía en ese entonces, en los inicios de la pandemia, Juan Ignacio decía:

"No hay oportunidades, Televisa no lo llama, cine no hace; teatro, pues esta obra que hicimos, pero sí, le falta trabajo a mi papá... Y yo siento que sucede eso, no hay historias buenas para actores de la edad de mi papá y los ancianos tienen mucha sabiduría que contar".

Por otro lado, el hijo del histrión reveló en qué situación se encuentra la estabilidad económica del primer actor:

"Mi padre está bien, económicamente está tranquilo, tiene su casa bien, y bueno, Televisa le tiene una exclusividad, le ha dado una cantidad desde hace mucho; se llama exclusivida, es una cantidad que muy generosamente la empresa le da, pero más bien, es una actividad para tener actividad mental y física -refiriéndose a que no ocupaba trabajo por necesidad, sino para mantenerse activo-.

Actualmente, está haciendo la obra de teatro "Leonardo y la máquina de volar" del dramaturgo Humberto Robles, pero a distancia, por lo que el actor de 95 años, ha debutado en el teatro virtual, misma que presenta en la modalidad de teatro en atril y en la cual da vida al maestro renacentista Leonardo da Vinci, durante sus últimos días de vida, cuando su mayor anhelo era surcar el firmamento, tal como el buitre que lo sorprendió cuando era niño.

En entrevista con el diario La Razón, el histrión dijo que desde hace 11 meses no sale de su casa para nada ni ha visto a sus familiares, ni siquiera los más cercanos, y dijo:

"Todo este tiempo no he salido de mi casa para nada, ni he hablado con nadie, más que con los más íntimos y cercanos de mi familia. Eso sí, he aprovechado el tiempo leyendo, especialmente las obras de teatro que estamos preparando para presentarlas en línea, pues ya quiero volver a actuar".

Por otro lado, el pasado 14 de agosto López Tarso, el entreñable Macario, tuvo una entrevista en línea con el periodista Leo Zuckermann en su programa de TV "Es la Hora de Opinar", de Foro TV, en la que tuvo como invitados a los críticos de cine Adriana Fernández y José Antonio Valdé Peña para hablar sobre 'Leonard y la máquina de volar' -que hizo junto a su hijo Juan Ignacio Aranda-, así como de su gran trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

Aquí puedes ver la enrtrevista en línea de Ignacio López Tarso.

