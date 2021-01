¡Qué glúteos! Andrea Legarreta los presume haciendo ejercicio

Auque es una figura recatada de la televisión mexicana, últimamente, Andrea Legarreta ha sorprendido a sus fans al mostrar sus exquisitas pero tremendas curvas y su estilizada figura como lo hizo de manera reciente, al mostrar sus delineados glúteos mientras se hace ejercicio.

De leggins color azul rey y top negro, Andrea Legarreta -la conductora más querida de la televisión-, dejó boquiabiertos y con el ojo cuadrado, literalmente a sus más de 5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, desde donde dio cuenta de sus grandes atributos traseros.

Incluso, hasta la propia Andrea Legarreta se sorprendió al verse a sí misma luciendo esta fabulosa prenda que la hace verse mejor de lo que la conductora de televisión está a sus 49 años de edad. ASí lo escribió en su publicación:

"Ya séeeee se ven increíbles!! Me quedé así (sorpendida)... Aquí el resultado de un GRAN diseño de #leggings para hacer ejercicio y verte y sentirte INCREÍBLE!! Te ajustan y controlan dónde deben ajustar y te dan forma y moldean para que te veas mejor que nunca!! Además de diseños únicos, modernos y originales! #HechosEnMéxico. Encuentra estos leggings y más en @kul.mx... P.D. Dejó vídeo para que veas que no hay “truco”. P.D.2. ¿Ya leíste lo que tienen escrito? #gym #fitness".

Incluso, como partidaria de frases alentadoras, Andy eligió unos leggins que hasta un pensamiento escrito enuncian: "Because your thought, became your word" (Porque tu pensamiento se convirtió en tu palabra), lo que apunta al deseo ¡de verse mejor que nunca!

No por algo Erik Rubín la eligió para que fuera su compañera de vida y madre de sus dos princesas, Mía y Nina, quienes además, han heredado la belleza de Andrea y el talento de ambos.

Amigos y compañeros del medio, no pudieron evitar expresar su admiración y reaccionaron con aduladores comentarios; entre los que destacan el de la actriz Eugenia Cauduro, quien cuando era joven, era una belleza, tanto así, que fue por mucho tiempo la imagen del Canal de las Estrellas: "#Tú estás espectacular! se ven así porque es el resultado de tu disciplina...CUERPAZO!", refiriéndose, claro, a que nada tienen que ver los leggins que la conductora de "Hoy", modela.

Pero la primera en reaccionar, fue Galilea Montijo, quien sólo le coqueteó con un "Tttssssstrtttt"... Por su parte, otra guapa como lo es Elizabeth Álvarez, quien ha tenido participaciones en el matutino en la sección de cocina, -al igual que muchos-, dejó claro que no son los leggins sino su cuerpo: "Ojalá fueran los #leggings, es tu cuerpazo".

Daniela Aedo con su "Uuuulalá! Chulada!, su compañera de foro Marisol González y la actriz Grettell Valdez, también fueron algunas estrellas que se marvillaron de la espectacular figura de la conductora de "Hoy". Pues hasta la propia Yanet García, la ex chica del clima, reaccionó con un: "Omg!!!! Woooooowww"...

La postal en la que Andrea Legarreta aparece parada sobre los pedales de una bicicleta estacionaria, a logrado más de 163 mil corazones rojos en un día, pero seguramente seguirá maravillando a los internautas, quienes siguen a la conductora de tv.