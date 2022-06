Público saca a Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni celebra victoria en La Casa de los Famosos

Tras una semana de espera, finalmente el público decidió que el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos fuera Osvaldo Ríos, quien tenía como rivales a Salvador Zerboni, Rafael Nieves e Ivonne Montero.

Cabe mencionar que tras la salida de Niurka Marcos del reality de Telemundo las miradas estuvieron sobre varios de los participantes nominados, sin embargo, la mayoría de los ataques de los usuarios de las redes sociales fueron para Osvaldo Ríos, quien se ganó el repudio del público tras plantarle un beso a Salvador Zerboni, supuestamente por haberlo traicionado por la espalda y esto le habría costado su salida.

"Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fuera tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella", le dijo Ríos al villano de las telenovelas.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

“Fuera Osvaldo, qué horror de verdad lo del beso, y el otro hasta haciendo pastel del Día del padre .... no soporto a Osvaldo”, "Fuera Osvaldo, no al acoso”, "Fuera Osvaldo, queremos dar a conocer nuestro total rechazo a la agresión hecha por este señor”, "Fuera Osvaldo, ya te vas por fin”, "Fuera Osvaldo, este señor debe salir desde su primera nominación ha sido un conflicto sobre todo cuando lo nominó Zerboni , es un peligro, él no acepta eso, entonces que no juegue ya que eso es parte del juego”, fueron algunos de los ataques que recibió Ríos tras darle "el beso de la muerte" a su compañero.

Como era de esperarse, los fans de Osvaldo Ríos no se quedaron callados ante la eliminación de su participante favorito, y aseguraron que se trató de un complot , ya que la salida del actor boricua ya había anticipado en un perfil de Instagram que ha acertado en varias de las eliminaciones como Niurka Marcos.

"OSVALDO ES EL ELIMINADO DEL DÍA DE HOY”, se lee en la publicación previa a la eliminación del actor que ha participado en telenovelas como Abrázame muy fuerte , Kassandra, La viuda de Blanco.

Lee también: Marlene Favela, una dama de mucho porte con maxi vestido de reina

Cabe mencionar que además de Niurka Marcos, otros de los eliminados de La Casa de los Famosos son; Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Luis ‘Potro’ Caballero, Mayeli Alonso y Brenda Zambrano.

Síguenos en