Productora de Hoy 'castiga' a Raúl Araiza tras ser captado en la playa enfermo de covid

Tras la ola de críticas que recibió Raúl Araiza tras ser captado en la playa junto a su amigo, Leonardo García y tres mujeres más, pese a estar contagiado de covid; la productora de Hoy, Andrea Rodríguez rompió el silencio y aseguró que ya habló con el conductor y lo 'castigó'.

La productora de Televisa contó que después de que Paul Stanley y Arath de la Torre se ausentaran del matutino tras contagiarse de covid, Raúl Araiza se comunicó con ella el pasado sábado para informarle que había dado positivo por lo que se tomó la decisión de que él ya no regresara al programa para evitar más contagios.

“Estamos esperanzados que salieran las pruebas negativas de Joely (novia de Paul) y del “Negro” para que ya el lunes pudiéramos empezar con casi todos, y el sábado me habla “El Negrito”, y me dice ‘oye Andrea, fíjate que salí positivo, ¿qué decisión tomamos?’, y entonces le hablamos a un doctor y nos dijo que lo mejor era que no regresara por el momento, porque había probabilidades de que siguiera el contagio”, compartió la productora.

Para posteriormente señalar que ella estaba enterada que Araiza se iría a Acapulco a quedarse en un lugar donde no hubiera gente. “Entonces él me comentó que se iba a ir a Acapulco, yo pensé que se iba a ir a Acapulco a quedarse en un lugar donde no hubiera gente", indicó Rodríguez antes de manifestar que efectivamente el video que compartió el actor, Leonardo García, en el que el presentador aparece la sacó de onda, razón por la que ella habló directamente con Raúl y de alguna forma lo 'castigó'.

“Entonces él me comentó que se iba a ir a Acapulco, yo pensé que se iba a ir a Acapulco a quedarse en un lugar donde no hubiera gente, y cuando veo estas imágenes pues sí me saqué mucho de onda, igual que muchos de ustedes, y lo que hicimos fue que yo le hablé por teléfono y me dijo que únicamente había tres personas, y le dije ‘pero es que estás poniendo en riesgo a esas tres personas, aunque solo sean tres personas, son tres personas que puedes poner en riesgo’, porque me dijo que la playa estaba sola, ¡es que sola es sola!, como cuando a Andreita y a mi nos dio, cuando nos fuimos a Villa del Carbón, en realidad estábamos Andrea y yo solas, entonces bueno, me pidió una disculpa, y me dijo que lo entendía y ya, fue lo único que sucedió”, relató la productora al respecto.

Ante la idea de si castigaría a Raúl Araiza por su irresponsabilidad, Andrea manifestó que él ya se encuentra ya se encuentra totalmente resguardado en su departamento en Acapulco. En cuanto a cuándo se reintegrará el conductor al programa, manifestó que espera que el próximo lunes el también actor ya esté de vuelta en el matutino.

“Yo espero que el lunes pues ya que él regrese, que ya esté negativo, esperemos que el sábado que se haga la prueba ya salga negativo, y que ya lo podamos tener el lunes”, concluyó la productora de Hoy.

