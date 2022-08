Primeras imágenes de Aarón Díaz y Ana Brenda Contreras en Toda la Sangre

Hace un año exactamente, se anunciaba un nuevo proyecto televisivo en el que los actores Ana Brenda Contreras y Aarón Díaz, se volverían a encontrar luego de diez años de haber trabajado juntos en "Teresa" (2010) de Televisa. Y este 2011, ya se pueden ver las primeras imágenes de ambos en la serie "Toda la Sangre".

Y a un año de haber iniciado grabaciones, ya se han revelado las primeras imágenes de Ana Brenda Contreras y Aarón Díaz interpretando al periodista Eugenio Casasola y a la Teniente Edith Mondragón, que juntos llegarán a la verdad de una serie de misteriosos asesinatos en la Ciudad de México, que parecen imitar los sacrificios aztecas.

Además, éste será el proyecto con el que realmente volverá a los melodramas la actriz protagónica, luego de revelarse que también tendrá el papel principal femenino en la nueva serie de Telemundo "El Conde: Amor y Honor" que también será protagonizada por Fernando Colunga, en 2023.

La serie "Toda la Sangre" está conformada por diez episodios y está basada en la exitosa novela del escritor mexicano Bernardo Esquinca y estará dirigida por el español Luis Prieto, quien viene de hacer "Kidnap" (2017) y el mexicano Hari Sama de "Esto no es Berlín" (2019).

"Este proyecto explorará la compleja herencia cultural de México mediante imágenes y personajes inolvidables", dijo en su momento Mario Almeida, el Director de contenido de Stream Pantaya. Además fue rodado en México y tuvo como testigo, algunas obras emblemáticas de la metrópoli.

El proyecto sigue la historia de Eugenio Casasola (Díaz), un reportero de un periódico que se une a la teniente de policía Edith Mondragón (Contreras) y a Elisa (Yoshira Escárrega), una antropóloga local, con el objetivo de resolver una serie de asesinatos que han conmocionado al país. Juntos recorren la Ciudad de México persiguiendo a un asesino ritual cuya peculiaridad es recrear antiguos sacrificios aztecas.

La serie de Stream Pantaya, se estrenará el próximo 15 de septiembre de 2022 en Estados Unidos y Puerto Rico a través de dicha plataforma y también estará disponible en Starz Play en América Latina.

Las imágenes de la pareja protagónica fueron compartidas por el sitio novelero de Instagram @infonovelas.

