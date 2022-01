Previo al estreno de Rebelde, Estefanía Villarreal da la bienvenida a la EWS

A sólo unas horas para que la serie "Rebelde" se estrene en Netflix, Estefanía Villarreal comenzó a calentar motores y emocionó a los fans dando la bienvenida a la nueva generación de la Elite Way School (EWS), además de rendir un homenaje a los personajes de la telenovela de Televisa: Mia, Roberta, Diego, Miguel, Lupita y Giovanni.

En redes sociales, Netflix compartió un video en el que se hace un tour por la EWS y es encabezado por Estefania Villarreal, quien, en su personaje de Celina Ferrer, será la nueva directora de la institución, dando un golpe a la nostalgia previo al estreno de “Rebelde”.

La actriz aparece en el clip de un minuto y 13 segundos de duración hablando de lo que significa ser “Rebelde” y lo que implica ser alumno de la Elite Way School, antes de dar la bienvenida a la nueva generación de la EWS, que ingresará este 5 de enero por la popular plataforma de streaming.

“Bienvenidas y bienvenidos a la Elite Way School, la escuela de los líderes del mañana. Aquí se viene a estudiar y no a organizar fiestas excesivas, crear organizaciones secretas ni resolver alguna especie de crimen”, dice Celina Ferrer mientras se observan algunas imágenes de la EWS y de los alumnos.

Estefanía Villarreal, quien formó parte del elenco de la generación de 2004 para la adaptación que realizó Pedro Damián para Televisa, basada en la telenovela argentina “Rebelde Way”, hizo un homenaje a sus ex compañeros al mencionarlos como “egresados destacados” de la EWS.

“Los egresados del Elite Way School se han convertido en nuestra principal carta de presentación, tal es el caso de Mia Colucci, artista de talla mundial y mi mejor amiga desde el 2004. Un recorrido por la Elite Way School no estaría completo sin pasar por la crème de la crème. Estoy hablando de lo que fue fundado por la icónica RBD”, se escucha decir a Estefanía Villarreal mientras se observan imágenes de los uniformes de la anterior generación.

Así mismo, habla de los aspirantes a pertenecer al programa de excelencia RBD, que impulsa competencias de talento para premiar al mejor o los mejores, mientras se muestran algunos fragmentos de los nuevos alumnos y remata diciendo: “Únete a la élite de Elite Way School”, emocionando a los fans de la historia.

“Y soy rebelde…”, “¡Qué emoción!”, “Ayyy, qué emoción ver a @estefaniavillarrealvillarreal como directora. Y al EWS. Será lo máximo 2022 de éxitos. Los quiero”, “Qué interesante, me encantará como siempre”, “¡No me la pierdo!”, “Celina, te amo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación en Instagram de Netflix Latinoamérica.

¿Cuándo y a qué hora ver el estreno en México?

La nueva serie de “Rebelde” se estrenará este 5 de enero por la plataforma de Netflix y estará disponible a partir de las 2 de la mañana, tiempo del centro de México; el lanzamiento será simultaneo para otros países con sus respectivos ajustes de horario.

