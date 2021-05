“Prepotente” e intoxicado con Yordi Rosado: las acusaciones contra Kuno Becker

Luego de que el conductor y productor mexicano, Yordi Rosado, revelara que un actor había llegado en un estado inconveniente a una entrevista con él, salió a la luz que se trata del villano más malvado de la telenovela Fuego Ardiente, Kuno Becker .

Y aunque Yordi Rosado no ha confirmado que se trate de Kuno Becker, una revista de circulación nacional aseguró que sería este villano de las telenovelas a quien se refirió en conductor mexicano cuando aseguró que un famoso le hizo pasar un mal momento tras estar “drogadísimo” y “alucinando”.

Recordemos que fue durante una entrevista para el canal de Youtube de Carlos Alazraki, que Yordi Rosado hizo estás fuertes declaraciones, sin embargo, prefirió omitir el nombre de su invitado por respeto al actor.

“Me da mucha pena decirlo. No puedo decir el nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó literal drogadísimo, pero hasta atrás, alucinando, y empezó a hablar y hablar pero al igual que tu no podía hacerle una sola pregunta”, contó Yordi Rosado.

Durante la misma charla el conductor y productor de televisión señaló que el actor de telenovelas no dejaba de hablar y estaba alucinado, por lo que muchos aseguraron en su momento que se trataba de Fernando Carrillo, sin embargo, ahora salió a la luz que podría ser Kuno Becker.

“Le hice una pregunta y no dejó de hablar en una hora seguida, no hacía una sola pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas”, detalló Rosado. Sin embargo, no fue todo ya que Yordi Rosado confesó que se término escondiendo en el vestidor y pedir ayuda para que sacaran de su casa al actor de telenovelas debido a que no se quería ir.

“La entrevista fue en mi casa, no lo podía sacar de mi casa, me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a mi productor para pedir que lo sacaran, ‘ya me quiero ir. Este wey yo creo que estaba en algo como ácidos, no era marihuana, no era coca, era un rollo… de ‘ya por piedad, esta entrevista ni siquiera va a salir, no hay manera de que salga’”, expresó durante la entrevista.

El mexicano indicó que la entrevista no salió a la luz debido a que el actor dijo cosas muy fuertes y alucinaba. “Empezó a decir cosas fuertísimas, sexuales, políticas, decías, esto no. Un cuate muy famoso, pero ya se le fue el rollo y habló de su novia una hora, y ella es mi vida, es como nos da lo mismo, te estoy preguntando otra cosa”, concluyó Yordi.

Tras estás fuertes declaraciones la revista de circulación nacional asegura que se trata de Kuno Becker y no de Fernando Carrillo como se aseguraba, pues no sería la primera vez que el famoso se comporta de esa manera. De acuerdo a la revista, una persona cercana al actor aseguró que el villano de las novelas también tiene conductas similares durante las grabaciones de “Fuego Ardiente”.

“Sí, es una situación muy lamentable, pero fue Kuno, muy pocos saben que él es el famoso a quien Yordi se refería. Nadie sabe qué se mete, pero Yordi tiene razón, ¡se pone como loco!. Durante la entrevista nunca dijo nada lógico o coherente. Yordi le preguntaba una cosa y él contestaba otra, estaba como ido, hablaba cosas sin sentido”, dijo la fuente a la revista.

La misma fuente también señaló que Kuno Becker tuvo una fuerte discusión con su compañero de novela, Carlos Ferro. “Al principio se llevaba bien con todos y trabajaba bien, ahora siempre anda enojado, de malas, como fastidiado, distante, siempre quiere estar solo y hay días en los que está muy explosivo. De hecho, un día casi se agarra a golpes con Carlos Ferro”, añadió el informante.

Y para finalizar la entrevista la funete reveló a la revista de circulación nacional que Kuno Becker "se mete algo" antes y después de las grabaciones de la telenovela Fuego Ardiente.