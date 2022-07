Preparan cuarta temporada de ¿Quién es la Máscara? en México

Luego de unos meses de llegar a su fin la tercera entrega de uno de los programas más exitosos de la televisión como es "¿Quién es la Máscara?", ya se prepara la cuarta temporada del reality show en México, lo que indica que el público televidente podrá ver a un nuevo grupo de famosos dando vida a personajes que siempre logran llamar la atención.

Se sabe que "¿Quién es la Máscara?" seguirá realizándose bajo la producción de Miguel Ángel Fox y que las grabaciones empiezan en el mes de agosto, por lo que a estas alturas del partido el creativo ya tiene varios personajes confirmados para el show, uno de los más exitosos de la pantalla chica.

Así mismo, el propio productor ha revelado que ya están listos algunos de los disfraces de los personajes que están contemplados para la cuarta temporada (2022) y el foro 6 se está renovando para recibir a este nuevo programa.

En cuanto al panel de investigadores, sólo hay dos famosos confirmados, Carlos Rivera y Yuri quienes han estado desde la primera temporada; en cuanto al youtuber Juanpa Zurita, se desconoce, pues recientemente ha llegado a Londres acompañando a su novia, la actriz Macarena Achaga para grabar la serie "Travesuras de la Niña Mala", una novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, que será producida para ViX+, la nueva plataforma de streaming de Televisa Univisión.

Y en cuanto a la actriz Consuelo Duval, estará figurando como conductora de la segunda temporada del programa "El Retador", por lo que faltaría ver quiénes son los nuevos famosos que se integrarán al panel de investigadores de "¿Quién es la Máscara?".

Entre la primera y tercera temporada, fueron Adrián Uribe y Omar Chaparro, los encargados de conducir el programa, pero se ha dicho que este 2022 habrá un nuevo cambio en esta parte y por obvias razones, en e panel de investigadores.

Y entre las famosas, cuyo nombre está haciendo ruido para la cuarta temporada de "¿Quién es la Máscara?", figura la presentadora de TV Galilea Montijo, aunque se desconoce si va como investigadora, como conductora o pueda ser una de las misteriosas participantes.

La información de esta nueva cuarta temporada de "¿Quién es la Máscara?" 2022, fue compartida por el canal de YouTube ADJORI.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!