"Potro" Caballero sale de la Casa de los Famosos tras amenaza de Laura Bozzo de morderle sus partes

Tras estar nominado junto con Eduardo Rodríguez, Lewis Mendoza y Nacho Casano, Luis Caballero, mejor conocido como “Potro” se convirtió en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos luego de que Laura Bozzo lo amenzara con moder sus partes.

Fue este pasado lunes (30 de mayo) que El Potro abandonó el reality de Telemundo debido a que el público votó más por él para que saliera de La Casa de Los Famosos. Cabe mencionar que Eduardo Rodríguez fue salvado por el actor Salvador Zerboni tras convertirse en el líder de la semana y tener ese privilegio, mientras que el exparticipante del reality show Acapulco Shore continuó la pelea con sus otros compañeros, resultando eliminado.

Sin embargo, previo a la eliminación de El Potro, Laura Bozzo amenazó al influencer con moderle sus partes íntimas. El comentario de la presentadora peruana ocurrió cuando los famosos se disponían a consumir sus alimentos y La Señorita Laura tuvo un pequeño accidente; pues mientars degustaba de los sagrados alimentos se le salió un pedazo de pasta por la boca.

Está situación provocó risas entre los participantes e incluso la propia Laura Bozzo intentó tomar este vergonzoso momento con humor, sin embargo, fue el Potro quien muy a su estilo bromeó y aseguró que a la presentadora se le había caído un diente. Como era de esperarse, La Abogada de los Pobres no se quedó callada y amenazó al exparticipante del reality show Acapulco Shore con morderle sus partes íntimas.

“¿Se me salió el diente, no? Ese diente te va morder los huevos” dijo Laura Bozzo a “Potro”, delante de algunos otros participantes como Niurka Marcos, quien no paró de reír. Cabe mencionar que Bozzo ha sido una de las participantes de La Casa de Los Famosos que más polémica ha causado en el reality al igual que Niurka Marcos.

Pelea entre Laura Bozzo y Natalia Alcocer por el Potro

Tras la salida de El Potro, los animos se vovlieron a calentar en La Casa de los Famosos pero en está ocasión no fue como de costumbre entre Niurka Marcos y Laura Bozzo, si no entre Natalia Alcocer y la Señorita Laura, pues está última llamó hipócrita a la participante de Survivor México 2021 por llorar por la partida de el Potro.

“No vengas a llorar acá, hipócrita”, gritó Laura Bozzo, por lo que la rubia no se quedó callada y le exigió a la presentadora respeto y Laura le dijo: “Yo no necesito tu respeto, ¿ok?, yo no necesito tu respeto. No vengas a hacerte la que lloras”. Ante esto, Natalia aseguró que ella se lleva muy bien con todos los inquilinos por lo que lamentaba la salida del Luis ‘Potro’ Caballero.

Laura amenaza a "Potro" con morderle sus genitales pic.twitter.com/cDrlMJzOOw — Lo + viral (@VideosVirales69) May 31, 2022

