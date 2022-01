Posponen los estrenos de Misión Imposible para 2023 y 2024 por pandemia

Los fans de Tom Cruise y de la saga de “Misión imposible” deberán esperar para el lanzamiento de la séptima entrega al anunciarse que se pospondrán los estrenos de las cintas 7 y 8 para 2023 y 2024, respectivamente.

La razón por la que Paramount Pictures y Skydance decidieron aplazar el entreno de “Misión imposible 7”, que estaba programado originalmente para septiembre de este año, es la pandemia de covid-19 y el incremento de contagios por la variante de ómicron.

En un comunicado conjunto, las productoras detallaron que la nueva fecha de lanzamiento será el 14 de julio de 2023 a raíz de los "retrasos por la pandemia". Esto ha propiciado que "Misión Imposible" 8 también tenga que retrasar su salida hasta el 28 de junio de 2024, en vez del 7 julio de 2023 como se tenía previsto.

Desde las compañías cinematográficas decidieron volver a posponer el estreno para “brindarles a los cinéfilos una experiencia en salas sin igual”.

La saga ha recaudado casi 3.6 mil millones de dólares hasta el momento y solo su última cinta, "Misión Imposible - Fallout" (2018), dejó a las productoras una recaudación de 791 millones de dólares; récord de la franquicia.

Los seguidores de Tom Cruise tendrán que aguardar al lanzamiento del film "Top Gun: Maverick", igualmente producida por Paramount-Skydance, que de momento no ha variado su fecha y está previsto para este año.

Kanye West pide editar su propio documental

Kanye West (ahora llamado Ye) pidió editar el documental sobre su vida, "Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy", justo en el preámbulo de su estreno en el Festival de Sundance. El debut del filme es una de las citas más esperadas del certamen cinematográfico, ya que el público podrá ver la cinta por primera vez antes de que pase a formar parte del catálogo de Netflix, que el 16 de febrero la estrenará mundialmente y dividida en tres partes.

"Voy a decir esto amablemente por última vez. Debo tener acceso a la edición final y poder aprobar este documental antes de que se publique en Netflix. Abran la sala de edición de inmediato para que pueda estar a cargo de mi propia imagen. Gracias de antemano", publicó el rapero en su perfil de Instagram.

Según su declaración, West no habría podido seleccionar el contenido final de la proyección porque no habría tenido acceso a la sala de edición, una queja sobre la que Netflix, que pagó 30 millones de dólares por el documental, no ha hecho ningún comentario.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE

