Por tu culpa me corrieron: Yolanda Andrade a Luz María Zetina por salir de Netas Divinas

A cuatro años de su salida del programa “Netas divinas”, Yolanda Andrade habló por primera vez sin tapujos sobre su despido y enfrente de Luz María Zetina, sobre quien se rumoró había sido la causante de que a la famosa “Joe” la hayan sacado de la emisión.

Fue en 2017 cuando la presentadora de televisión se despidió del programa que se transmite por Unicable y la versión oficial había sido su rehabilitación por el alcoholismo, sin embargo, en una charla reciente que tuvo Yolanda Andrade con las conductoras de “Netas divinas“ le dijo en su cara a Luz María Zetina: “Por tu culpa me corrieron“.

Y es que el adiós de la conductora de TV se debió supuestamente porque su compañera la había acusado con la producción por supuesto acoso sexual, por lo cual, en una “amena” reunión, llena de risas, no perdió la oportunidad y aclaró su salida de “Netas divinas” enfrente de todas.

En el canal de YouTube de Luz María Zetina se transmitió un programa online en el que se reunieron las presentadoras del popular programa para charlar un rato y el tema salió a la mesa de manera inevitable, fue ahí donde ella señaló que había llorado mucho la salida de Yolanda Andrade.

Y fue entonces que “Joe” le soltó una frase que la dejó sin palabras: “Yo sentí que lloraste porque te sentiste culpable de que me habían corrido por tu culpa“, le dijo antes de comenzar a platicar lo que ocurrió en aquel momento. En la reunión también estaban presentes Consuelo Duval, Sherlyn, Isabel Lascurain y Gloria calzada.

“A mí me habla el señor productor, me dicen ‘Joe ven a Santa Fe’, yo pensé ‘¿te cae? Eran las 9 de la mañana, entonces ya fui y me dijeron ‘ay, es que fíjate que pasó algo muy incómodo con Luzma, no se sentía bien, ella se sintió incómoda porque tú le hiciste sentir así’, como mucho rollo, y yo me pregunté ‘qué hice, por como para que ella no me dijera”, relató Yolanda Andrade.

“La historia fue que yo había entrado, era acoso sexual, que yo entré a su camerino y la acosé sexualmente, quise abusar de ella, yo no me acuerdo”, continuó, mientras que Luz María Zetina replicó: “No me acuerdo haber armado tal pancho”.

La presentadora de televisión sostuvo que era la primera vez que escuchaba hablar de ello y Yolanda Andrade afirmó nuevamente que la corrieron de “Netas divinas” por su culpa, mientras el resto de las invitadas a la mesa lanzaban algunas preguntas y trataban de suavizar la situación.

Sin embargo, admitieron que todas supieron que el motivo por el que habían despedido a “Joe” había sido porque Luz María Zetina la había acusado de acosarla, aunque nunca antes lo habían dicho en su cara, pero la conductora de televisión se defendió y dijo que no sabía que esa había sido la razón, pese a que Yolanda Andrade sostuvo su versión y señaló que incluso quiso hablar con ella en el momento, pero la producción no se lo permitió.

