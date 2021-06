“Por la forma de mi boca": Fabiola Guajardo revela la razón por la que perdió un papel

Fabiola Guajardo parece realmente perfecta, sin embargo, a pesar de tanta belleza no pudo evitar pasar un momento incomodo cuando perdió un papel debido a un “defecto” que le vio un productor de televisión y con el que no pudo hacer nada.

En una entrevista, Fabiola Guajardo fue cuestionada por la prensa, que quiso saber su sentir por la discriminación de la que fue objeto hace unos meses la actriz Fátima Molina, protagonista de la telenovela “Te acuerdas de mí”, y fue ahí donde reveló la razón por la que ella también en su momento sufrió un episodio similar.

La ex reina de bella señaló que un productor no le dio un rol en un proyecto audiovisual por “la forma de mi boca”, algo que no sólo la desconcertó, sino que le resultó un tanto ridículo, pues a decir verdad, la actriz es una belleza andando y tiene un gran talento.

"Un productor no me quiso dar un personaje, bueno eso es lo que me contaron, por la forma de mi boca, que porque era muy sensual, muy sexy. Amo mi boca, aprendí a quererla porque cuando me la señalaron si fue como: '¿qué tiene mi boca?'", dijo la histrionisa originaria de Nuevo León.

Fabiola Guajardo no reveló de qué productor se trató, pero señaló que tras ese incidente se puso a reflexionar sobre que este tipo de comentarios pueden afectar seriamente la autoestima de las personas y generar inseguridades.

La actriz mexicana indicó que pese a lo ocurrido y tras perder el papel nunca pensó en modificar la forma de su boca pues le encantan tal como son y forman parte de su personalidad, por lo que los luce con orgullo y sus fans los adoran.

"La amo, porque es la misma boca que mi papá, vean a mis sobrinos, es la misma boca. Es genética. Entonces dije: 'No le voy a hacer absolutamente nada'. No creó una inseguridad en mí, pero ojo: hay muchas mujeres u hombres que los señalan y sí les quedan inseguridades", recalcó Fabiola Guajardo.

Con una creciente comunidad en redes sociales, Fabiola Guajardo se ha consolidado como una de las histrionisas más bellas y talentosas del medio del espectáculo latino. Con su incursión a Telemundo, ha llegado a otros lares y recientemente ganó miles de admiradores por su papel de la detective Cantú en la telenovela “Buscando a Frida”.



En Instagram, la ex reina de belleza suma 2.1 millones de seguidores, a quienes ha hechizado con su gran sentido de la moda y su gran atractivo, pues no necesita de mucho maquillaje o atuendos muy elaborados para lucir siempre sensacional, dejando claro que la que es bella, es bella.

